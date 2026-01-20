Cara y cruz para los equipos del Club Tenis de Mesa Jerez

El Club Tenis de Mesa Jerez vivió un intenso fin de semana de competición marcado por resultados dispares en sus distintas categorías, con especial protagonismo para el equipo femenino, que firmó una actuación impecable, y preocupación en la División de Honor nacional masculina.

En la División de Honor nacional masculina, el conjunto jerezano dio un paso atrás en su lucha por la permanencia tras caer por 4-2 ante el Don Benito, rival directo en la zona baja de la clasificación. El equipo, formado por Hamza Khaled, Gabriel Cabezas y Ahmed Bello, plantó cara en varios encuentros, pero no logró sumar los puntos necesarios para evitar una derrota que complica seriamente sus opciones de seguir en la categoría.

Tampoco fue positivo el resultado para el equipo de Primera Nacional masculina, que cedió en casa por 5-1 frente al Novocártama. El conjunto visitante se mostró muy sólido y apenas dio opciones a los locales, que no pudieron hacer valer el factor cancha. El trío titular fue formado por Pablo Vigo, que sumó la única victoria local, José Manuel Caro y Samuel Tiria.

La gran alegría del fin de semana llegó desde Fuente de Cantos, donde el equipo de Primera Nacional femenina disputó la cuarta concentración de la liga con un balance sobresaliente. Las jerezanas regresaron con cuatro victorias en cuatro encuentros, demostrando su excelente estado de forma y consolidándose como uno de los equipos más fuertes de la competición. La expedición estuvo compuesta por Dunia García, Claudia Reynaldo, Sofía García y Juliana Fuentes, todas ellas con una actuación muy destacada.

Por último, en la División de Honor Andaluza, el equipo Promesas cayó por 4-2 frente al Puerto, en un encuentro muy competido. A pesar de la derrota, brilló con luz propia la actuación de Alejandro Galán, bien acompañado por Álvaro García y Hugo de la Flor, dejando muy buenas sensaciones de cara al futuro del club. Un fin de semana que deja lecturas opuestas para el Club Tenis de Mesa Jerez, con la satisfacción del gran rendimiento femenino y la necesidad de reacción inmediata en las categorías nacionales masculinas.