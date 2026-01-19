El Xerez Baloncesto vence al CAB Estepona y se mantiene como líder sólido

El Xerez Club Deportivo Baloncesto femenino inició la segunda vuelta de la Liga Nacional N1 de la mejor manera posible, con una victoria rotunda ante el CAB Estepona, en un partido que volvió a evidenciar la superioridad, el crecimiento colectivo y la ambición de un equipo que no baja el ritmo competitivo pese a su privilegiada posición en la clasificación.

El conjunto dirigido por Trinidad Bou Estrada dominó el encuentro de principio a fin, imponiendo un ritmo alto, una defensa intensa y una notable fluidez ofensiva que dejó sin opciones al conjunto visitante. Desde los primeros compases, el Xerez dejó claro que la segunda vuelta comenzaba con el mismo mensaje con el que terminó la primera: seriedad, compromiso y hambre de victoria.

El partido se rompió pronto gracias a la presión defensiva y al control absoluto del rebote, aspectos que permitieron a las azulinas correr el campo y generar ventajas constantes. El marcador fue ampliándose progresivamente, reflejo de la diferencia de intensidad y de la profundidad de la plantilla xerecista, que mantuvo el nivel durante los cuarenta minutos.

En el apartado individual, destacó especialmente la actuación de Alejandra Linares Barragán, que fue una de las grandes protagonistas del encuentro. La jugadora firmó un partido completísimo con 10 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, rozando el triple-doble y alcanzando los 22 créditos de valoración, siendo clave en la dirección del juego, la lectura de las transiciones y el equilibrio del equipo en pista. Su capacidad para generar para las compañeras y aportar en todas las facetas del juego marcó el ritmo del encuentro.

También fue sobresaliente el trabajo de Sheila Valencia, dominante en la pintura, que aportó 13 rebotes, controlando el juego interior y ofreciendo solidez defensiva y presencia física en ambos lados de la cancha. Su esfuerzo fue fundamental para que el Xerez mantuviera el control del partido y cerrara cualquier intento de reacción del rival.

El triunfo volvió a ser un reflejo del bloque. La aportación coral del equipo, con puntos repartidos, intensidad defensiva y un banquillo que mantuvo el nivel competitivo, permitió al cuerpo técnico rotar y dar minutos sin que el rendimiento se resintiera. La circulación de balón, el acierto en momentos clave y la disciplina táctica fueron constantes durante todo el choque.

Con esta victoria, el Xerez Club Deportivo Baloncesto no solo suma un nuevo triunfo en su casillero, sino que arranca la segunda vuelta reafirmando su condición de líder y su candidatura firme a los puestos de privilegio. El equipo demuestra que no se conforma con lo logrado hasta ahora y que afronta la segunda mitad del campeonato con la misma ambición y exigencia que lo ha llevado a lo más alto.

La temporada avanza, pero el mensaje sigue siendo claro: este Xerez compite, crece y mira al futuro con ilusión y determinación. La segunda vuelta ya está en marcha, y el líder no piensa levantar el pie del acelerador.