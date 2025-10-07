Cara y cruz para los equipos jerezanos de la Primera Nacional N1 femenina

Cara y cruz para los dos equipos jerezanos que militan en la Primera Nacional N1 femenina de baloncesto. El Básket Xerez CD se ha colocado líder del Grupo A tras ganar 100-50 en Estepona, mientras que el UB Jerez, en un partido muy igualado, perdía en el Palacio de Deportes de Chapín frente al Cordobasket por 64-72.

El Baloncesto Xerez Club Deportivo Baloncesto arrancó la temporada 2025/26 con un golpe de autoridad en Estepona, firmando una brillante victoria. El equipo de Trini Bou mostró desde el primer minuto un nivel altísimo en intensidad defensiva y ritmo ofensivo, dejando sin respuesta a las locales. La MVP del partido fue Eva Sirena De Meyer, gran protagonista del choque con un doble-doble espectacular (19 puntos y 15 rebotes) para un total de 31 de valoración.

La primera mitad estuvo marcada por la solidez defensiva azulina, que forzó numerosas pérdidas del CAB Estepona y castigó al contraataque. En ataque, la circulación de balón permitió encontrar siempre la mejor opción, con un acierto exterior que abrió pronto diferencias en el marcador. Tras el descanso, lejos de relajarse, el Xerez siguió dominando en todas las facetas: superioridad en el rebote (70 por 40), alto ritmo de anotación y gran aportación coral, con todas las jugadoras sumando en la estadística.

El próximo reto será el debut en casa este próximo sábado a las 20:30 en el Ruiz-Mateos contra el Córdoba CB.

El UB Jerez arrancó la temporada con derrota.

Por su parte, el UB Jerez comenzaba la liga regular en casa frente al CD Cordobasket. Las jerezanas tuvieron un muy buen arranque de partido, con una gran intensidad defensiva y un alto ritmo de juego, lo que permitió a las locales llegar al primer intervalo con una ventaja de 5 puntos. Las cordobesas reaccionaron en el segundo período, y comenzaron a hacer daño con rebotes ofensivos y canastas en segunda oportunidad, obteniendo un abultado parcial de 10-22 y marchándose al descanso 7 puntos arriba.

La segunda parte siguió la misma estela, destacando el poco acierto en los tiros libres de las jerezanas (38%) junto al rebote ofensivo visitante, así como el exceso de faltas del conjunto negro frente a las pocas del conjunto turquesa. Aunque las locales intentaron apretar en los últimos instantes del encuentro con un par de triples, las rivales fueron consistentes y mantuvieron la distancia en el marcador, finalizando el encuentro con derrota local en 64-72. La próxima jornada será frente al Gades este próximo sábado a las 20:00.