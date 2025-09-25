El Baloncesto Xerez se alía con Nike y Desafío Fit Club

El Xerez Club Deportivo Baloncesto celebró un evento muy especial en las instalaciones de Desafío Fit Club, patrocinador principal de la entidad, donde se presentaron las nuevas equipaciones Nike que lucirá el primer equipo durante la temporada 2025/26. El acto reunió a directivos, cuerpo técnico, jugadoras y representantes de Desafío Fit Club en un ambiente cercano.

El vicepresidente del club, Miguel Ángel Gallardo, subrayó la importancia de este paso: “Desafío Fit Club es algo más que un centro deportivo. Aquí encontramos apoyo para crecer como club, porque compartimos valores como la superación, el esfuerzo, la vida saludable y el compromiso con la ciudad. Este proyecto deportivo se construye desde la unión y hoy damos un paso más en esa dirección”.

El anfitrión del acto, Pepe Ruiz, propietario de Desafío Fit Club y exguardameta del Xerez Club Deportivo, destacó el compromiso del centro con el club y con la ciudad: “Queremos que las jugadoras tengan un respaldo integral, desde lo deportivo hasta lo nutricional y en su estilo de vida saludable. Nuestro equipo estará apoyando este reto porque creemos en lo que representa el Xerez Club Deportivo Baloncesto para Jerez”.

La entrenadora del primer equipo femenino, Trini Bou, resaltó igualmente el horizonte deportivo: “Este año afrontamos un desafío apasionante. Queremos crecer como club, luchar por el ascenso y estar en la categoría que merecemos. Estamos muy ilusionadas de empezar este camino de la mano de Desafío Fit Club y con el apoyo de la afición”.

La elección de Nike como marca deportiva es también un símbolo de la ambición del proyecto. Con diseños innovadores, comodidad y una imagen moderna, las nuevas equipaciones refuerzan la identidad del club y acompañan el crecimiento deportivo y social que se persigue.

La alianza entre el Xerez Club Deportivo Baloncesto y Desafío Fit Club trasciende el ámbito deportivo. Ambas entidades comparten la misión de promover hábitos de vida saludables, la importancia del trabajo en equipo y la superación personal, trasladando estos valores a la sociedad jerezana.