Pedro Ríos, Mendoza, Bruno Herrero, Pineda, Juan Pedro y Galiano, en el aniversario del primer partido de fútbol jugado en España

El Campus de Jerez de la Universidad de Cádiz ha conmemorado este viernes el 157 aniversario del primer partido de fútbol documentado en España en 1869, según sostiene la investigación del profesor Rafael Cano, con la celebración de un encuentro simbólico en el campo de La Canaleja.

La iniciativa, promovida desde la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, ha enfrentado a un Equipo de Futbolistas Legendarios con una selección de jugadores de la Liga Jerez Cuna del Fútbol, competición universitaria que se desarrolla en el Campus de Jerez. El acto ha trasladado al terreno de juego una línea de investigación histórica, combinando divulgación académica y práctica deportiva.

La vicerrectora de Estudiantes de la UCA, Nuria Campos, ha asistado al evento y ha realizado el saque de honor antes del inicio del partido. También han estado presentes el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, José Antonio López, y el delegado de Deportes del Ayuntamiento de Jerez, Tomás Sampalo, respaldando institucionalmente una cita que ha conectado universidad, ciudad y deporte.

El conjunto de Futbolistas Legendarios ha estado dirigido desde el banquillo por Hugo Vaca, exjugador del Cádiz Club de Fútbol y exsecretario técnico tanto del Cádiz CF como del Xerez Club Deportivo. Sobre el césped, el equipo ha formado de inicio con Fofi Cortés, Selu, Paco Vázquez, Mendoza, Manolo Pérez, Bruno Herrero, Javi Guti, Joselito Vega, Pedro Ríos, Adrián Gallardo y Julio Pineda. En la segunda parte también han participado Esteban, Fran Cortés, Diego Galiano, Juan Pedro Ramos, Javi Vázquez y el propio Rafael Cano, que se ha sumado de manera simbólica al equipo en el tramo final del encuentro.

Foto de familia de los participantes.

Cabe destacar que Javi Vázquez ha participado con el equipo legendario como reconocimiento a su designación como mejor jugador en la última edición de la Liga Jerez Cuna del Fútbol, integrándose así en el combinado de exfutbolistas profesionales como premio a su rendimiento en la competición universitaria.

Por su parte, la selección universitaria, dirigida por el profesor y entrenador David Almorza, ha estado integrada por jugadores de los distintos equipos de la Liga Jerez Cuna del Fútbol. En la portería han actuado Vitaly, de UD Marketing; Duart, del Atlético Mercantil; Castilla, de Marketing Palace; y Kutnetsov, de Enfermería Industrial. En los laterales, Carlos Prieto, del Real Balompédica de Marketing; Ale Durán, de Académica de Jerez; Omar, de Academic Rising Ball FC; y Mario Marín, de Marketing Palace.

Juan Pedro Ramos, saludando a Hugo Vaca.

En el eje de la defensa han participado Toscano, del Atlético Social; Dan, de GAP United; Ismael Tinoco, del Real Independiente Universitario; y Javier Campos, de ADE United. En el centro del campo han actuado Alberto Guerrero, del Real Independiente Universitario; Lozano, de Marketing United; Miguel Ángel, del Deportivo ADE FC; Samu Arriaza, del Internacional de Turismo; y Emilio Carrasco, de UD Marketing. Las bandas han sido para Edu Díez, de Balompédica ADE UD, y Moha Taha, de Académica de Jerez, mientras que Arbe, del Deportivo ADE FC, ha ocupado la mediapunta. En la delantera se han desempeñado Pacheco, de Enfermería Industrial, y Nico Lozano, de Académica de Jerez.

Pedro Ríos, saludando a Diego Galiano y Juan Pedro.

El encuentro ha sido arbitrado por Félix Ballesteros García, con Damián Aucha Trujillo como asistente número uno y Alberto Aucha Flores como asistente número dos. En el plano deportivo, el Equipo de Futbolistas Legendarios se ha impuesto por 2-0, con goles de Julio Pineda y el propio Javi Vázquez.

La jornada se ha desarrollado en un ambiente participativo y conmemorativo, convirtiendo el césped de La Canaleja en un espacio de encuentro intergeneracional y de reivindicación del estudio histórico del fútbol como fenómeno social y cultural.