Carreras de Caballos de Sanlúcar 2025: Solo Sarabia puede con un intratable Ricardo Souza

Nueva tarde de emoción, fiesta y turf en las playas de Sanlúcar de Barrameda. En el ecuador del primer ciclo de la 180 edición de las Carreras de Caballos, otras cuatro carreras hicieron el deleite de los aficionados que disfrutaron de los galopes de los purasangre en las arenas húmedas desde Bajo de Guía hasta las Piletas. 29 caballos, viejos conocidos y debutantes en el hipódromo natural, compitieron por los más de 33.000 euros repartidos en total, destacando el Premio Diputación Provincial de Cádiz, con 9.350 euros en liza.

La tradicional carrera de las Amazonas y Gentleman abría la tarde en Sanlúcar con el premio Schweppes. Cinco caballos compitiendo en la que es la distancia más corta de toda la edición, con 1.200 metros para hacerse con los 4.500 euros del primer puesto de un total de 7.650 que reparte la prueba. Pese a la distancia, la carrera fue lenta en su inicio, con Peken en cabeza como suele ser habitual en este purasangre. Pese a que cogió algunos metros de cara al sprint final, no fue suficiente para contener a Natural Path, montado por Pablo Laborde, que consiguió su primera victoria en esta edición tras marcharse de vacío en 2024, además de apuntar una más en la cuenta del preparador Óscar Anaya. Los otros favoritos, el propio Peken y Le Geyt, fueron 2º y 3º.

La segunda carrera, ya con los mejores jockeys del panorama, se disputó por un premio total de 8.500 euros, patrocinada por Distribuciones Cuevas. Ricardo Souza, triunfador del primer día con dos victorias, partía como favorito montando a un mítico como Mauro, junto a Cromatic, con Nico Valle. La prueba, de 1.800 metros, comenzó con el ritmo de Northern Sonas comandando un pelotón muy agrupado. Caballucu asomó la cabeza a mitad de recorrido, vigilado por Roblon y por un Mauro que se emparejaba con su máximo competidor, Cromatic, que se hacía sitio por fuera. Fue Souza quien rompió la carrera con un duro ataque que solo respondió un peleón Zalacain, disputándole el sprint junto a Nico de Julián. Un mano a mano entre Souza y De Julián, como en la última carrera del día anterior, en el que esta vez se impuso el portugués para lograr su tercer triunfo. Cromatic, con Nico Valle, solo pudo ser tercero.

El premio más importante del día, el de la Diputación Provincial de Cádiz, se disputó entre seis caballos con un montante de 9.350 euros. Una carrera larga, de 2.000 metros, que obligaba a los jockeys y sus preparadores a diseñar una estrategia precisa. La prueba comenzó con un nuevo incidente, ya que el n.º 6, Millie Lou, salió de cajones desmontando a su jinete, lo que provocó incertidumbre entre rivales y público. El caballo siguió al trote tras cruzar la línea de meta y los profesionales tuvieron dificultades para frenarlo al encontrarse completamente desbocado. Finalmente, el animal se detuvo tras unos minutos de tensión.

En lo deportivo, Dschingis Dream comandó el primer kilómetro de carrera con Dirty Dozen siguiéndole muy de cerca. Alpage, con Jaime Gelabert, puso una marcha más apareciendo por dentro y obligando a Alrehb y The Snaper, los favoritos, a reaccionar. Fue más inteligente Diego Sarabia con Alrehb, que por fuera y tras ser lanzado con el ataque de Alpage, se impuso con firmeza ante una tardía reacción de The Snaper y Ricardo Souza. El tercer puesto fue para Dschingis Dream, montado por Nico Valle.

El segundo día se cerró con los 1.800 metros del Premio Lexus, con nueve caballos disputándose 4.500 euros para el ganador —7.650 euros en total—. El inicio fue muy tranquilo, lo que aprovechó Uraba para escaparse unos metros del pelotón. Tras ella se formó un trío perseguidor con los favoritos: Smooth Transition, Piaka y Lady Wulfrum. Fue Lady Wulfrum, con la monta de Nico Valle, quien aceleró la carrera, seguida de cerca por el caballo de Ricardo Souza, que remató en los metros finales para sumar su cuarta victoria, esta vez con Smooth Transition. Alphabetic, montado por Jaime Gelabert, firmó un gran final para hacerse con la segunda plaza.

Con este vibrante e imponente cierre, Ricardo Souza se consagra como el absoluto protagonista del primer ciclo en Sanlúcar. La afición volvió a vibrar y disfrutar de una cita en el que los protagonistas fueron los jockeys y purasangres en compañía de una marco inigualable. A falta de completar el primer ciclo, la 180ª edición sigue escribiendo sus páginas y reafirmando a Sanlúcar como capital del turf veraniego.