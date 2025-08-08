Celia Calvo y Candela Tinoco, nuevas jugadoras del Xerez CD Baloncesto Femenino

El Xerez CD Baloncesto Femeniano continúa construyendo su ambicioso proyecto deportivo para la nueva temporada, y lo hace con dos nuevas incorporaciones de talento. La joven alero gaditana Celia Calvo y la isleña de 18 años Candela Tinoco se unen al primer equipo femenino para aportar compromiso y la ilusión de seguir creciendo en una entidad en pleno proceso de consolidación en la élite andaluza.

Con experiencia en categorías autonómicas y una destacada trayectoria en conjuntos de formación, la polivalencia en el juego exterior y su capacidad defensiva deben convertir a Celia en una pieza muy interesante para el grupo que dirigirá esta temporada Trini Bou. La jugadora ha sido habitual en la selección gaditana durante seis años y en la selección andaluza durante cuatro años, con Andalucía logró el Campeonato de España cadete en 2019 (tercera más valorada en la final).

"Estoy muy feliz de poder formar parte de este proyecto. El club transmite una energía muy especial y tengo muchas ganas de empezar a trabajar con el equipo. Vengo a darlo todo por este escudo”, ha declarado la nueva jugadora xerecista.

La joven islena Candela Tinico también se ha unido al proyecto xerecista.

Candela, polivalencia paa Trini Bou

Por su parte, Candela se formó en la cantera de la SD Candray, ha sido una de las jugadoras más prometedoras del baloncesto gaditano en los últimos años y con 17 años ya debutó en categoría sénior, demostrando una gran madurez, capacidad de liderazgo y una destacada lectura del juego.

Su polivalencia en pista, buen tiro exterior y visión táctica la convierten en una jugadora ideal para el estilo competitivo y ambicioso del Xerez CD Baloncesto. “Candela representa exactamente lo que buscamos: juventud, compromiso y proyección de la provincia. Con ella seguimos apostando por el talento y por un modelo de equipo con identidad y futuro”, asegura la entidad.

Con estos fichajes, el Xerez CD Baloncesto sigue en la contrición de su plantilla de cara a una temporada 25/26 ilusionante, en la que el equipo buscará consolidarse entre los grandes referentes del baloncesto andaluz femenino, con la mirada puesta en dar el salto a la Liga Nacional Femenina 2.