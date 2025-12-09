Cinco oros, cuatro platas y ocho bronces para el Kodokan SAMBO Jerez en el Andaluz de grappling
Los campeones de Andalucía obtienen el billete para el Campeonato de España que se celebrará el próximo mes de febrero en Canarias
El equipo jerezano del Club Deportivo Kodokan SAMBO 2000 se desplazó a la ciudad de Algeciras para participar en el Campeonato de Andalucía de Grappling. Fueron 21 deportistas que contaban con un el equipo técnico compuesto por el entrenador nacional Andrés Cano y los delegados Pablo Torres, Alfredo Soto y Antonio Gómez.
Fue un campeonato muy duro, donde algunos de los luchadores se tuvieron que enfrentar a diferentes adversarios, todos el mismo día. El grappling es un sistema de combate donde se pueden encontrar diferentes disciplinas como el Ju Jitsu, BJJ, lucha libre, SAMBO, lucha grecorromana y judo. Consiste en derribar al contrario ganándole a los puntos con un sistema ascendente de puntuación, controlar al rival en el suelo y hacer que tapee o que se rinda. Existen dos modalidades, con gi (mal llamado kimono) y con Rash Guard o camisetas compresivas. Ambas luchas requieren un gran físico y técnica.
La mayoría de los luchadores eran debutantes, excepto Andrés Cano Otero, que contaba con varias competiciones a sus espaldas, quedando campeón y medalla de oro en ambas categorías en su división de U17, -85 Kg, obteniendo el billete para el próximo Campeonato de España que se disputará en febrero de 2026 en Canarias.
En total, el equipo jerezano obtuvo 17 medallas:
- Andrés Cano Otero (dos oros)
- Unai Gómez, Oro.
- Cristóbal López, Oro.
- Mario Morales, Oro.
- Carlos Parra, Plata y Bronce.
- Manuel Camacho, Plata.
- Pablo Rosado, Plata.
- Manuel Junquera, Plata.
- Isaac Carrascosa, Bronce y Bronce.
- José Luis Jiménez, Bronce.
- Rafael Gago, Bronce.
- Rafael Peña, Bronce.
- Kinno Alexander, Bronce.
- Aitor Ruiz, Bronce.
- Gonzalo Acosta, 4º puesto.
- Jorge Núñez, 5º puesto.
- Adán Rodríguez, 5º puesto.
- Adán Moreno, 5º puesto.
- David Villanueva, 5º puesto.
- Abel Moreno, 6º puesto.
- Álvaro Tinajero, 6º puesto.
