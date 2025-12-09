Cinco oros, cuatro platas y ocho bronces para el Kodokan SAMBO Jerez en el Andaluz de grappling

El equipo jerezano del Club Deportivo Kodokan SAMBO 2000 se desplazó a la ciudad de Algeciras para participar en el Campeonato de Andalucía de Grappling. Fueron 21 deportistas que contaban con un el equipo técnico compuesto por el entrenador nacional Andrés Cano y los delegados Pablo Torres, Alfredo Soto y Antonio Gómez.

Fue un campeonato muy duro, donde algunos de los luchadores se tuvieron que enfrentar a diferentes adversarios, todos el mismo día. El grappling es un sistema de combate donde se pueden encontrar diferentes disciplinas como el Ju Jitsu, BJJ, lucha libre, SAMBO, lucha grecorromana y judo. Consiste en derribar al contrario ganándole a los puntos con un sistema ascendente de puntuación, controlar al rival en el suelo y hacer que tapee o que se rinda. Existen dos modalidades, con gi (mal llamado kimono) y con Rash Guard o camisetas compresivas. Ambas luchas requieren un gran físico y técnica.

El club jerezano participó con 21 deportistas en la localidad campogibraltareña.

La mayoría de los luchadores eran debutantes, excepto Andrés Cano Otero, que contaba con varias competiciones a sus espaldas, quedando campeón y medalla de oro en ambas categorías en su división de U17, -85 Kg, obteniendo el billete para el próximo Campeonato de España que se disputará en febrero de 2026 en Canarias.

En total, el equipo jerezano obtuvo 17 medallas: