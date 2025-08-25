El Club Nazaret hace historia y se proclama subcampeón de España alevín femenino en Murcia

El equipo alevín femenino del Club Nazaret posa con la medalla de plata y el trofeo de subcampeón de España.

El Club Nazaret ha vuelto a hacer historia como fuente inagotable de jóvenes tenistas y roza la gloria. El equipo alevín femenino se ha colgado la medalla de plata en el XXV Campeonato de España Iberdrola Alevín por Equipos-Trofeo Tono Páez in memorian que se ha disputado las pistas del Real Murcia Club de Tenis 1919 desde el 18 hasta el pasado 23 de agosto. Nunca hasta ahora, un combinado andaluz de esta categoría se había plantado en la final de la competición nacional.

El equipo jerezano, por orden de ranking, lo integraron Paula Cuevas, Fabiola Prause, Carla Sarmiento y Ayla Lababi y capitaneado por Chete, rozó la gloria proclamándose subcampeón de España tras una intensa final ante la Universidad Europea TeniSpain, resuelta en el dobles decisivo y terminando la final por 3-2 para las madrileñas.

Paula Cuevas se impuso a Sofia Ivanova Deleva, número 4 de España pora 6-3 y 6-0, Fabiola Prause perdió su partido con la número 2 del cuadro de Madrid y las jerezanas cayeron también en el dobles definitivo en el súper tie-break por 10-7.

Paula Cuevas golpea la pelota en uno de sus partidos.

El camino no fue fácil. En primera ronda estuvo exento de jugar y en la segunda logró la victoria frente el CT Sabadell. A continuación en cuartos, triunfo contra el CT Valencia y en semifinales ante el histórico RCT Barcelona 1899.

La aportación de Paula Cuevas fue decisiva, ya que además del partido de la final, también ganó todos sus otros partidos individuales. En octavos se deshizo de María Sánchez (CT Sabadell) por 6-1 y 6-0, en cuartos de June Pérez Fon (CT Valencia) por 6-2 y 6-0 y en semifinales de Anna Serafimovich, actual campeona de España y número 1 del ranking nacional (CT Barcelona) por 6-3 y 6-4.