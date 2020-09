Los clubes de cantera de Jerez piden empezar la competición no antes de enero

La Asociación Jerezana de Fútbol Base ha decidido en Asamblea comunicar a la Federación Gaditana de Fútbol su intención de que las competiciones arranquen a partir de enero de 2021 una vez que se conozca la evolución de la pandemia mundial del COVID-19.

La mayoría de clubes que integran la Asociación se reunió en la sala de prensa del Municipal de Chapín para debatir acerca del inicio de los entrenamientos, una vez que la RFAF aprobó el protocolo contra el coronavirus hace unas semanas, y también sobre el inicio de las competiciones. Los clubes jerezanos, por unanimidad, no ven posible cumplir con este protocolo, muy exigente en cuanto a las medidas sanitarias y de seguridad, y mucho menos comenzar la competición, y así se lo han hecho ver a José Antonio Bernal, presidente de la Gaditana de Fútbol, al que se le ha enviado una carta con el contenido de la reunión y al que se le va a solicitar una reunión.

Juan García, portavoz de la Asociación Jerezana de Fútbol Base, explica: “Vamos a solicitar no empezar hasta enero. El motivo, que nuestras insfraestructuras no nos permiten aplicar el protocolo tan severo que se ha aprobado. Es un protocolo estupendo, pero de muy difícil aplicación para unos clubes tan modestos como los nuestros. Además, las instalaciones son municipales y están cerradas. Y, sobre todo, nosotros no nos vemos capaces de controlar los contactos entre familiares. Aunque sólo se permitiera la entrada a los niños, los padres se quedarían fuera, se juntarían y tendrían un contacto estrecho y ya sabemos las consecuencias que puede tener eso si hay alguna persona contagiada, que el resto tendría que quedarse en casa pasando una cuarentena y con una baja laboral”.

"El protocolo es como cuando un entrenador explica la estrategia en la pizarra y luego en el terreno de juego no sale"

Eso sí, García deja claro que “nosotros no podemos decidir nada, sólo podemos hacer la petición a la Federación. Nuestra idea es esa, aunque en noviembre queremos tener otra reunión para valorar cómo evoluciona este asunto”. De este modo, la pelota está en el tejado del ente federativo.

El directivo y presidente del Juventud Jerez Industrial puntualiza que “los clubes no queremos empezar, además hubo unanimidad. Es mucha responsabilidad. El protocolo es como cuando un entrenador explica la estrategia en la pizarra y luego en el terreno de juego no sale. Éste es un protocolo muy bueno en la pizarra, pero trasladándolo al fútbol base no se puede aplicar. Está claro que ahora mismo el que manda es el virus y en segundo lugar los familiares, que tienen miedo porque en el momento que hubiera un contagio eso provocaría que un padre y los que han estado en contacto tengan que dejar de ir a trabajar. Es muy complicado”.

Por último, también se habló de un regreso, cuando sea posible, escalonado, empezando por los juveniles y dando un plazo de dos semanas entre categoría y categoría.