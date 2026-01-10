Complicadísima salida para el Jerez Industrial a casa del Ciudad de Cádiz

Jerez Industrial, Guadalcacín y Xerez DFC B inician la segunda vuelta de la Primera Andaluza este domingo. Los de Nono tienen una salida muy difícil a terreno del Ciudad de Cádiz (13:00 horas) mientras que el Guada, el mejor de los equipos jerezanos y situsado en la cuarta plaza, recibe al Tarifa (12:00) en el Fernández Marchán; y el filial xerecista juega en el Doro Stadium con la UD Algaida como rival en un encuentro de cuitas pendientes, ya que fue el club sanluqueño el que denunció la alineación indebida de Moussa Kharbouch en el duelo contra el Jerez Industrial que supuso el descuento de tres puntos en la tabla para los de Francis.

Los industrialistas se verán las caras con el Ciudad de Cádiz a partir de la una de la tarde en el Manuel Irigoyen de la capital. El cuadro blanquiazul cerró 2025 con una dolorosa derrota en Arcos (3-2) fraguada en el tramo final del encuentro cuando los jerezanos jugaban con nueve futbolistas. Los de Nono acabaron la primera vuelta en la octava plaza con 20 puntos, a cuatro del play-off y muy lejos del ascenso directo. Para más 'inri', el Industrial visita este domingo a un rival que va lanzado: ocho victorias consecutivas y tercero en la tabla a sólo cuatro unidades del líder, el Rayo Sanluqueño de Paco Peña.

Será por tanto un ennvite muy complicado para un Jerez Industrial que además pierde a Álex Valero para las próximas cuatro jornadas, los partidos que le han caído de castigo tras la expulsión que sufrió en el Antonio Gallardo por agredir a un jugador contrario. Además, tampoco será de la partida Joselito Zambrano, sancionado igualmente con un encuentro.

Nono Prado analiza así la actualidad de su equipo: "Nos ha venido bastante bien el parón para recuperar a gente que venía cargada, Dani Castro ya lo recuperamos después de la sanción y veo al equipo a un buen nivel con el empate en Trebujena, la victoria en casa contra el Guadalcacín y el de Arcos, que se nos va con esas dos expulsiones y que tuvimos para ganarlo con dos menos. El equipo acabó bastante bien la primera vuelta y hemos trabajado en las fiestas y llegamos a esta segunda vuelta con las mismas ganas y mentalidad, competir cada partido y cada duelo y a intentar meternos en los puestos de play-off, ese es el objetivo que nos hemos marcado en esta segunda vuelta".

Guadalcacín y Xerez DFC B

El Guadalcacín es el mejor de los equipos jerezanos en la Primera Andaluza tras acabar la primera vuelta en la cuarta plaza con 25 puntos. Los de David Navarro reciben a las 12 del mediodía al Tarifa, sexto con tres puntos menos, por lo que se trata de un duelo directo en la pelea por acabar en las posiciones del segundo al quinto, que dan derecho a jugar la fase de ascenso. Los guadalcacileños llevan tres jornadas sin ganar, mientras que el Tarifa ha empatado sus tres últimos choques.

Algaida y Xerez DFC B están separados por cuatro puntos, con los sanluqueños situados en la 11ª plaza y los xerecistas dos más abajo, aunque sin peligro aparente de descenso, ya que aventaja en siete unidades a la Roteña mientras que el Puerto Real está poco menos que desahuciado. Los de Francis intentarán superar a un rival que en su estadio no se está mostrando lo poderoso de temporadas anteriores. La goleada sufrida en Taraguilla (5-2) ponía fin a una racha de cinco partidos sin perder y la consigna es volver a sumar para mantener distancias con la zona baja e ir escalando posiciones en esta segunda vuelta.