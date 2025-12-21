El Jerez Industrial planta cara al Arcos, pero se queda con nueve y pierde sobre la campana (3-2)

La Primera Andaluza de Cádiz ya tiene campeón de invierno tras finalizar la primera vuelta de la competición, el Rayo Sanluqueño del jerezano Paco Peña, que es primero con 36 puntos, uno más que el segundo clasificado, el Arcos. Tercero es el Ciudad de Cádiz con 32, cuarto el Guadalcacín con 25 y quinto el Taraguilla con 24. Todos los implicados en esos puestos se han medido a los tres equipos jerezanos de la categoría con tres resultados diferentes en esta última cita de 2025.

El Jerez Industrial acudía al Antonio Gallardo de Arcos para enfrentarse al cuadro serrano, el único que no ha perdido en esta primera mitad de la competición, se adelantó en el marcador y le plantó cara, pero acabó perdiendo por 3-2 y con dos futbolistas menos por las expulsiones de Joselito Zambrano y Álex Valero. Los blanquiazules son octavos con 20 unidades y se quedan a cuatro del play-off. Mucho trabajo por delante tienen los técnicos y los futbolistas si quieren pelear por el salto de categoría.

El partido fue disputado y a los anfitriones les costó doblegar a un cuadro blanquiazul que nunca se entregó y que peleó hasta el último momento. Juanjo anotó en el primer minuto de partido y lograba lo más complicado, poner contra las cuerdas a un rival que no conoce la derrota. Pero, a los diez Joselito Zambrano veía la roja directa y su equipo se quedaba con diez y justo después, los locales empataban con una diana de Pedro Muñoz (11'). Con una buena labor defensiva, los industrialistas llegaron al descanso con las tablas en el marcador.

A la hora de juego, en una acción en la que Olmo llegó a tocar la pelota, Paco hizo el 2-1 (60') para remontar. Pero, los de Nono Prado apretaron y en inferioridad conseguían el empate con una diana en esta oportunidad de Manu Jiménez. 2-2. Minuto 65. Pero al Jerez Industrial le iba a suceder lo mismo que en el primer acto. Nueva expulsión, en esta oportunidad de Álex Valero a los 70 minutos.

De este modo, si complicado era frenar al Arcos con diez, mucho más complicado era con nueve. Los visitantes, replegados, buscaban las contras, pero no pudieron evitar que Chesco hiciese el 3-2 sobre la campana en una acción en la que los futbolistas del Jerez Industrial reclamaron falta. Paca recompensa para tanto esfuerzo.

Nono Prado, orgulloso de la actitud de su equipo

Pese a la derrota, Nono Prado, técnico blanquiazul, ha terminado satisfecho con el rendimiento de su equipo. "Nos adelantamos y luego el partido se vio condicionado por la expulsión tempranera de Joselito, pero el equipo nunca se rindió, dio la cara y empatamos con uno menos. Luego, con la segunda expulsión, la de Álex Valero, ya todo era más complicado. Ellos apretaron empujado por su afición y con ocho jugadores de campo era difícil ante un equipo tan bueno. Nos metimos atrás y buscábamos los contragolpes. Era complicado mantener la igualada hasta el final y en una acción desafortunada y un poco polémica porque agarran a Beni en el despeje y el rechace marcan. A pesar de todo, el trabajo de los jugadores es de alabar, se han vaciado y es una locura el compromiso que tienen con el club, el escudo y cuerpo técnico. Nos vamos reforzados de aquí pese a la derrota".

De cara a la segunda vuelta, asume que "no queda otra que sumar más puntos que en la primera. Hemos tenido mala suerte y hemos estado durante mucho tiempo mermados por las lesiones. Los futbolistas se van a recuperar, van a ser nuestros mejores refuerzos, van a subir el nivel de la plantilla. En casa también tenemos que mejorar, nos ha pesado eso. Estamos a cuatro puntos del play-off y queda mucho".

Empate del Guada ante el líder (1-1)

El Guadalcacín, tras su derrota la pasada jornada en el derbi ante el Jerez Industrial en el Pedro Garrido por 3-1, recibía al líder Rayo Sanluqueño en el Fernández Marchán con la intención de recuperar las buenas sensaciones y los buenos resultados que le han permitido instalarse en los puestos de fase de ascenso. En un duelo tenso, intenso y con máxima emoción arañó un importante punto sobre la campana al empatar a uno.

Ambas escuadras completaron un buen primer tiempo y dispusieron de oportunidades, pero el marcador no se movió. Y si el primer acto fue interesante mucho más lo fue el segundo, que tuvo de todo. Superada la hora de partido (65'), Eloy Montaño logró abrir la lata para los visitantes y el encuentro todavía se les puso más de cara con la expulsión con roja directa del meta local Berruti en el 67'. El Guadalcacín tiró de casta, siguió compitiendo y la recompensa la obtuvo en el descuento, cuando Borja niveló la contienda y desató la alegría en el Fernández Marchán.

'Manita' del Taraguilla al Xerez DFC B (5-2)

El Xerez DFC B sigue sin remontar el vuelo de forma definitiva y esta jornada ha caído goleado por 5-2 en su desplazamiento al campo Hermanos García Mota de San Roque para rendir visita al Taraguilla. Los locales se adelantaron pronto en el marcador con una diana de Samu (5') Espinosa hizo el 2-0 cinco minutos después. Dani Torres (2-1) recortó distancias en el 35' y con derrota por la mínima se marcharon los xerecistas a la caseta.

En el segundo acto, los locales fueron más fuertes. Rafa anotó el 3-1 (56'), Mustapha el 4-1 (70') y Michael el 5-1 en el 77'. En el descuento, Juanca Garcés volvió a marcar para los azulinos y dejara el tanteador en 5-2. Dura derrota para una escuadra que se encuentra en la parte baja de la tabla con 14 puntos, ya que Competición le ha restado tres por alineación indebida ante el Jerez Industrial de Moussa Kharbouch tras una reclamación presentada por su anterior club, la UD Algaida.