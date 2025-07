Del corporativismo de Carletto al "hay margen para fichajes"

Madrid/La nueva etapa del Real Madrid, con la llegada de Xabi Alonso tras la salida de Carlo Ancelotti también se deja notar en rueda de prensa. Del mensaje pacifista y de club del portavoz 'Carletto' a otro más directo de Xabi. Por ejemplo, su "hay margen" a la hora de referirse a posibles fichajes de cara a la nueva temporada.

Y es que el técnico español nunca ha cerrado la puerta a futuras incorporaciones. A pesar de contar ya con Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold y Franco Mastantuono, quien se incorporará a la plantilla el 14 de agosto, cuando cumpla los 18 años, quiere más.

Nuevas caras que apuntan, la primera, a un Álvaro Carreras cuyo fichaje ya persiguió el club antes del Mundial de Clubes, pero el Benfica se mantuvo firme y, de momento, no hay acuerdo oficial entre las partes para la llegada del lateral izquierdo a la capital de España.

Un fichaje que, de concretarse en próximas fechas, podría no ser el último en un proyecto de Xabi Alonso que sufrió su primer revés con la goleada encajada ante el París Saint-Germain (4-0), aunque el técnico no tardara en apuntar que esta se trataba del final de la temporada y no del comienzo de la siguiente.

Una que, salvo que el Juez Único de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aplace la fecha por la petición del Real Madrid, será el 19 de agosto en el Santiago Bernabéu ante Osasuna.

Día que supondrá el primero de Xabi Alonso como entrenador del conjunto blanco en el Santiago Bernabéu y en el que pondrá ya, tras poder entrenar sin la exigencia de partidos de calado como le ocurrió en el Mundial de Clubes, las bases reales del que quiere sea su proyecto.

Uno para el que no ocultó que podría necesitar de fichajes.

"Siempre estamos abiertos a poder mejorar. Siempre tenemos esa idea y hay margen", expresó en su última rueda de prensa en Estados Unidos.

Ese "margen hay" para dejar su mensaje, lejano al que acostumbraba a dar un Carlo Ancelotti siempre de la mano y defensor de las decisiones del club, aunque estas le obligaran a buscar alternativas a veces inverosímiles debido al gran número de baja con las que contó en sus dos últimos años en el cargo.

Sin embargo, en el primero marcado por las ausencias, en la temporada 2023-2024, el Real Madrid ganó Liga y Liga de Campeones. No hubo caída deportiva a pesar de perder a su portero y dos defensas titulares por sendas lesiones de gravedad en la rodilla.

Pero la pasada campaña el Real Madrid sí estuvo lejos de competir por los grandes títulos en, de nuevo, un año marcado por las lesiones y por la marcha de dos figuras clave, con diferentes roles, en los éxitos anteriores: Toni Kroos y Joselu Mato.

De ninguno se buscó refuerzo en el mercado. Tampoco se ha hecho hasta la fecha. Por ello, Xabi Alonso construye a un Arda Güler más mediocentro alejado del costado derecho y ha encontrado en Gonzalo García su '9' rematador sin necesidad de acudir al mercado.

El canterano, gracias a sus cuatro goles en el Mundial de Clubes, puede haberse ganado un lugar en la primera plantilla, pero el centro del campo sufre otra baja tras la vuelta de Estados Unidos: el adiós de un Luka Modric que apunta a poner rumbo al Milan.

Aunque sin la importancia en minutos de temporadas anteriores, Modric seguía formando parte de la rotación de centrocampistas que ahora queda en Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Ceballos, Arda Güller y Bellingham; sin esa figura de Kroos o Modric indiscutible para darle sentido al juego.

Debate central

Además, la goleada ante el París Saint-Germain deja dudas en el centro de la defensa. La ausencia de Dean Huijsen por sanción coincidió con dos errores de bulto de la pareja titular: Rüdiger, quien volvió en el Mundial de Clubes tras ser operado de una rotura parcial en el menisco, y Asencio, quien brilló hasta llegar a Estados Unidos, donde sus apariciones en el campo se han traducido en fallos de calado.

Cometió el penalti que costó el empate en el estreno ante Al-Hilal, fue expulsado a los siete minutos del segundo partido y, en su regreso al once por la baja de Huijsen, se le escapó un control dentro del área que sirvió en bandeja el 1-0 del PSG en el minuto cinco de partido.

Además, David Alaba, quien tardó 399 días en volver de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, no ha estado disponible para el Mundial de Clubes después de que sufriera en abril un desgarro en el menisco y, cuando encaraba la recta final de su recuperación a finales de junio, un problema muscular.

Por ello, Xabi Alonso, quien acostumbraba a jugar con tres centrales en el Bayer Leverkusen en un esquema que ha aplicado en tramos del Mundial de Clubes retrasando a Tchouaméni, solo cuenta con la garantía de Huijsen para liderar la defensa.

Certezas y dudas, como la del futuro de un Rodrygo Goes relegado al ostracismo en el banquillo, que marcarán las próximas semanas del proyecto de un Xabi Alonso que emplazó a la conclusión del Mundial de Clubes para pensar en una confección de plantilla para la que, en boca del técnico, "hay margen" respecto a fichajes.

Una hoja de ruta que pasa por las negociaciones de Álvaro Carreras para el lateral izquierdo -en caso de concentrarse su fichaje el Real Madrid contaría con tres futbolistas en dicha demarcación, al tener ya a Fran García y Mendy- y en recibir en agosto a la joven perla argentina Franco Mastantuono.