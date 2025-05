El CTM Jerez también asciende a División de Honor Nacional masculina

Fin de semana histórico para el CTM Jerez. Así se puede calificar la gesta vivida por la entidad que preside Sebastián Guerrero Parra, unos días en los que hasta cinco equipos del club han disputado sus respectivas fases de ascenso o de permanencia cosechando magníficos resultados. Uno de los grandes objetivos del CTM Jerez, por el que llevaba trabajando muchos años, era el ascenso del equipo femenino de División de honor Nacional Femenina a la Liga Iberdrola para contar por primera vez en su historia un conjunto en la máxima categoría del tenis de mesa nacional femenino. Lo consiguió y, además, en la fase de ascenso el equipo se impuso en Tenerife a todos sus rivales. Se proclamaron campeonas de la Liga de División de Honor Nacional Femenina. Mercedes Fernández, Abril González y Takeme Sarkar han hecho historia y el club ya trabaja en su renovación para dar continuidad al proyecto.

El conjunto de Primera Nacional Masculina se desplazó a Madrid para la disputa de la fase de ascenso a División de Honor Nacional, categoría de plata del tenis de mesa nacional, y también obró la gesta. El equipo superó el primer partido el sábado por la mañana frente a Fuenlabrada por 4-2 que le otorgaba dos oportunidades para lograr el ascenso. En el primer match ball, perdió 4-1 contra Oroso, probablemente uno de los equipos más fuertes de la competición y en la segunda, contra el equipo canario de Tabor, tampoco pudo ganar y cayó por 4-2 en un partido muy ajustado.

De todos modos, saltó la sorpresa. La organización trasladó al equipo jerezano que por incompatibilidad un cuadro catalán no podía consumar el ascenso y se abría una plaza más, que sería ocupada por el equipo con mejor coeficiente. Ahí el CTM Jerez, después de un año histórico en liga, era el mejor clasificado, se quedaba con la plaza y el próximo curso militará en la categoría de plata del tenis de mesa nacional. José Manuel Caro estuvo al frente de una expedición formada por Ahmed Bello, Nicolás Sabugal y Pablo Vigo, a los que acompañó, como siempre en liga, Máximo, el padre de Nico.

El equipo de Segunda Nacional perdió la final por el ascenso en Calella ante Hospitalet.

Derrota en Calella

El equipo de Segunda Nacional viajó hasta Calella, localidad en la que no pudo celebrar el tercer ascenso del fin de semana, ya que el combinado jerezano cedió en la final por el ascenso frente a Hospitalet (4-2), después de pasar la fase de ascenso como primero de grupo. El conjunto jerezano se encuentra a la espera de la reorganización de los grupos por parte de la Federación, ya que se sitúa como segundo reserva para el ascenso. De este modo, queda abierta la posibilidad de conseguir el triplete histórico.

El Maxcolchón logró mantener la categoría en su lucha por no descender de Liga Andalucía con una soberbia actuación del egipcio Hamza, acompañado por Curro Bermejo y Eduardo Cáliz. Consiguió una ajustada victoria por 4-3 frente al Coria TM. El combinado que no pudo lograr la permanencia Plus Asesores, un equipo creado fundamentalmente para dar oportunidades a la sección femenina del club con jugadoras como Berta López, Dunia García, Sofía García Claudia Reynaldo, pese a su gran año.

Todo un hito histórico el conseguido este fin de semana por el CTM Jerez, que se enfrenta ahora a grandes retos para la próxima temporada, como la de albergar en sus instalaciones partidos de la máxima categoría del tenis de mesa nacional. El club jerezano hace "un llamamiento a las empresas y entidades de nuestra ciudad su colaboración y patrocinio para poder seguir adelante en este importante proyecto deportivo para la nueva temporada".