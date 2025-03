El CTM Jerez femenino de División de Honor es equipo de play-off

El fin de semana ha deparado tres grandes victorias para los equipos del CTM Jerez que pelean por lo máximo. La escuadra de Primera Nacional masculina se queda a un paso de la fase de ascenso a División Nacional. Los jerezanos se han impuesto al Tecnigem de Linares por 4-3 en el punto de desempate con una gran actuación del equipo comandado por el nigeriano Ahmed Bello y secundado por Nicolás Sabugal y José Manuel Caro. Con este triunfo, se quedan a tan solo una victoria de certificar la participación en la fase de ascenso.

Las escuadra femenina de División de Honor se desplazó a Sevilla para la disputa de su partido frente al Labradores y se trajo bajo el brazo una gran victoria por 0-6, con la que ha certificado matemáticamente un puesto en la fase de ascenso a la máxima categoría nacional. La japonesa Kotori, Mercedes Fernández y Abril González fue de nuevo el trío titular. La junta directiva ya se ha puesto manos a la obra para buscar patrocinadores que ayuden al equipo en sus desplazamientos y para pelear con garantías por este bonito reto.

En Liga Andalucía, el Chematm sigue a lo suyo y se trajo de Barbate otra gran victoria por 1-5, en la que Kurt Larson, Javier Galán jr y Alba Sánchez demostraron que se les queda corta la categoría. Están también ya prácticamente clasificados para la disputa de la fase de ascenso a Segunda nacional.

El Plus Asesores perdió a domicilio contra el Bahía de Cádiz por 5-1 pese al gran partido de Dunia García, Sofía García y Berta López, que siguen con su crecimiento particular y cada vez muestran un mayor carácter competitivo. El Goframa de Súper Andalucía sucumbió ante un gran rival como es el San José, que demostró en Jerez los motivos por los que es el líder de la categoría. Claudia Reynaldo, Kiko Moya y Salvador de la Barrera no lograron puntuar pese a la entrega en cada partido frente a los sevillanos.

En cuanto a los equipos de División de Honor Andaluza, el Promesas se adjudicó un gran triunfo frente al Tartessos de Sanlúcar por 6-0 con un jovencísimo equipo en el que Alejandro Galán, Pedro Robert y Sergio García empiezan a asentarse en la categoría. Por su parte, El Mesón Alcazaba sumó dos puntos frente al equipo El Puerto (4-2), con Pablo Lara, Javier Reyna y Pedro Alberto Fernández demostrando que tienen poderío para imponerse a cualquier equipo de la categoría.