El CTM Jerez suma otras siete medallas más en el Campeonato de Andalucía

El Club Tenis de Mesa Jerez ha protagonizado una actuación histórica en los Campeonatos de Andalucía de tenis de mesa, celebrados del 26 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero, en Coria del Río (Sevilla), al conquistar un total de 23 medallas, la mayor cifra lograda nunca por la entidad jerezana en una edición del campeonato autonómico.

Y es que además de los logros en las categorías inferiores (16 medallas), la escuadra jerezano ha sumado otras siete preseas en categorías absolutas y de veneteranos. Así, Mercedes Fernández se proclamó campeona de Andalucía en individual femenino, con Abril González logrando la medalla de bronce. Ambas jugadoras consiguieron además la plata en dobles femeninos y la plata por equipos senior femenino.

En dobles mixtos absolutos, Abril González y David Puertas se alzaron con el oro, mientras que Mercedes Fernández y Joaquín Rivas lograron la medalla de bronce. En categoría +65 masculino, Sebastián Guerrero y Curro Bermejo completaron el histórico medallero con una medalla de bronce por equipos, poniendo el broche a una participación memorable.

Desde el Club Tenis de Mesa Jerez se valora este resultado como un "hito sin precedentes, que confirma al club como una de las grandes referencias del tenis de mesa andaluz. Las 23 medallas logradas en Coria del Río suponen un motivo de orgullo para Jerez de la Frontera y reflejan el esfuerzo conjunto de jugadores, cuerpo técnico y familias", señalan desde la entidad.