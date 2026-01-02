Gran actuación del Club Tenis de Mesa Jerez en los Campeonatos de Andalucía de categorías inferiores

El Club Tenis de Mesa Jerez firmó una destacada actuación en los Campeonatos de Andalucía de categorías inferiores celebrados en Coria del Río (Sevilla) del 26 al 30 de diciembre, donde sus jóvenes deportistas demostraron el excelente trabajo de cantera que se viene realizando en la entidad jerezana. Durante cinco intensas jornadas de competición, el club cosechó un importante botín de medallas en las modalidades de equipos, individuales y dobles, abarcando desde la categoría benjamín hasta sub-21, confirmando su presencia entre los clubes más competitivos del panorama andaluz.

En categoría benjamín, el CTM Jerez brilló con especial intensidad al proclamarse campeón de Andalucía por equipos masculino, además de lograr el oro en el dobles masculino gracias a la pareja formada por Alejandro Galán y Arael Castro. A nivel individual, Alejandro Galán se alzó con el título andaluz, mientras que Arael Castro obtuvo una meritoria medalla de plata. Además, Arael sumó un nuevo oro en dobles mixtos, junto a Teresa Sánchez.

La categoría infantil también aportó excelentes resultados, con la medalla de plata por equipos masculinos para Sheng Wu y Javier Galán, y el oro en dobles infantiles mixtos logrado por Javier Galán y Sofía García. En cadete femenino, Sofía García y Dunia García subieron al podio en dos ocasiones, consiguiendo el bronce en dobles y el bronce por equipos, consolidando una notable actuación conjunta.

En categoría juvenil, Hamza Khaled logró la medalla de bronce en individual masculino, mientras que Claudia Reynaldo hizo lo propio en individual femenino, completando una actuación muy sólida. Por último, en sub-21, el club jerezano volvió a ser protagonista con importantes éxitos: Hamza Khaled se proclamó campeón de Andalucía individual, además de lograr la plata por equipos junto a Gabriel Cabezas. En dobles masculinos, Gabriel Cabezas y Fernando Izquierdo se alzaron con el título andaluz, mientras que en dobles mixtos llegaron dos nuevos podios: plata para Gabriel Cabezas y Fátima Díaz y bronce para Fernando Izquierdo y Claudia Reynaldo.

Estos resultados, un total de 16 medallas con 7 oros, 4 platas y 5 bronces, refrendan el gran momento del Club Tenis de Mesa Jerez, que continúa consolidándose como un referente del deporte base andaluz, apostando por la formación, el esfuerzo y los valores deportivos de sus jóvenes jugadores.