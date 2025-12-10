El cuarto triunfo de la temporada para el UB Jerez, frente al Ciudad de Dos Hermanas

Gran victoria del UB Jerez en el partido de la décima jornada de la Liga Nacional Femenina N1. El equipo jerezano se impuso por diez puntos de ventaja (73-63) al Ciudad de Dos Hermanas, logra la cuarta victoria de la presente temporada y se coloca en la novena posición.

El encuentro se presentaba igualado ante un rival que llegaba al Palacio de Deportes con dos triunfos y ocho derrotas y así fue durante el primer cuarto, que acabó con una ligera ventaja para las locales dos puntos arriba. Las chicas de Pablo y Javi apretaron durante el segundo cuarto, y a pesar de la resistencia de las sevillanas, las jerezanas consiguieron marcharse a los vestuarios con una renta de 7 puntos a favor.

En la segunda mitad, el Ciudad de Dos Hermanas fue reduciendo poco a poco la ventaja hasta empatar el choque pero las jerezanas supieron recomponerse, apretar en la defensa y anotar regularmente, llegando al inicio del último cuarto con una ventaja de 15 puntos. Para finalizar el partido, las de negro supieron gestionar la ventaja en el marcador, aunque por momentos, las nazarenas intentaron volver a meterse en la disputa llegando a estar a 7 puntos.

Las mejores valoradas del UB Jerez fueron María Lozano (23 de valoración) ⁃ Adriana Retamero (16 de valoración) ⁃ Violeta Bernal (10 de valoración) ⁃ Ana Toro (10 de valoración). La próxima jornada tendrá lugar el sábado 13 de diciembre en Gines, a las 20:00 horas frente al CD Gines, equipo que está un punto por debajo del UB Jerez.

Paliza del masculino

El UB Jerez masculino de Liga Provincial arrolló al CB Chipiona con un resultado de escándalo: 102-28. Los locales fueron tremendamente superiores desde el salto inicial, con parciales tremendamente abultados y unos porcentajes de acierto de tiro de campo superior al 50% y de tiro exterior del 43%. Además, el conjunto de negro presentó una defensa solida ante los chipioneros, cometiendo tan solo 14 faltas personales frente a las 31 de los visitantes. Los chicos de Beltrán y Carlos continúan progresando y se mantienen invictos en la competición. Los mejores valoradosfueron Carlos Cintas (19 de valoración) ⁃ Fran Giles (16 de valoración) ⁃ Pablo Suárez (16 de valoración). La próxima jornada, en el Palacio frente al C.D. San Felipe Neri, en la tarde del sábado 13 de diciembre.