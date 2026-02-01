Dani Güiza se estrena en su decimonoveno club a sus 45 años

Dani Güiza debutó ayer, a sus 45 años, con el Jerez Industrial. El cuadro blanquiazul se convierte en el decimonoveno club en carrera futbolística. Antes ha pasado por Liberación, Xerez CD, Dos Hermanas, Real Mallorca, Barcelona B, Recreativo, Ciudad de Murcia, Getafe, Fenerbahce (Turquía), Johor (India), Cerro Porteño (Paraguay); Cádiz, Atlético Sanluqueño, Algaida, Rota, Roteña, Rayo Sanluqueño y ahora Jerez Industrial.

El estreno como industrialista levantó especial expectación en las gradas, con más público de lo habitual en las instalaciones de La Granja, donde su equipo se enfrentaba al Guadiaro.

El jerezano es una leyenda del fútbol español y su presencia no pasa desapercibida para los aficionados. Hasta para los árbitros, que también tuvieron su ratito de charla con el jerezano.

Mientras calentaba y mientras estuvo en el banquillo fue el foco de atención, todas las miradas se centraron en él, con selfies con el público.

En el minuto 58 llegó el deseado estreno. El punta salió al terreno de juego entre aplausos sustituyendo a Manu Rojas.

Se movió por toda la cancha, primero en la posición de mediapunta, tratando de encontrar el último pase con su calidad, que no la ha perdido, y luego, como nueve, aunque apenas tuvo opciones de gol.

Dani Güiza, en el estreno con el Jerez Industrial. / Jerez Industrial

Tercera derrota en casa

El encuentro en sí se saldó con la tercera derrota en casa de los industrialistas. Lo hizo ante un Guadiaro muy ordenado y que controló el partido casi por completo.

Sólo en los primeros 15 minutos de la segunda mitad, el Jerez Industrial pudo someter a su rival, si bien es cierto que con ninguna ocasión clara de gol.

Por contra, los visitantes tuvieron en la primera parte numerosas oportunidades para desnivelar el marcador, sobre todo en las botas de Keke y de Coronil, dos de sus jugadores más incisivos.

Tras el descanso, los de Nono Prado salieron más entonados, llevando el peso del juego y acercándose con más asiduidad a la meta de Cristian.

Formación del Jerez Industrial ante el Guadiaro. / Miguel Ángel González

Sin embargo, en el minuto 62 de partido, Keke agarró un balón en la frontal del área y su disparo raso sorprendió a Portela haciendo el 0-1.

El tanto descompuso por completo al cuadro industrialista que a partir de entonces nunca pudo hacerse con el control del mismo. Enfrente, el Guadiaro esperaba pacientemente su oportunidad para salir a la contra, mostrándose en todo momento como un rival ordenado, y donde su defensa nunca dio opción a los blanquiazules.

En medio de la oscuridad, pues resulta lamentable que una una instalación municipal como ésta tenga los focos en las condiciones en las que están los campo principal de La Granja, el Industrial sumó su tercera derrota en casa que le sitúa a 4 puntos de los puestos de play-off.