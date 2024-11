David Ferrer: "Que salga un Carlos Alcaraz después de Rafa Nadal es una bendición"

Málaga/David Ferrer García (Jávea, 1982) fue director del torneo en la primera edición de las finales de la Copa Davis en Málaga y ahora es el capitán de España en la tercera, especial porque dirigirá en su último torneo a Rafa Nadal, con el que compartió el grueso de su carrera. Ferrer reflexiona con los medios del Grupo Joly sobre lo que supone este acontecimiento, con el adiós del mito y también con un reto: que España gane su séptima Ensaladera.

Pregunta.¿Cuáles son las primeras sensaciones al llegar a Málaga?

Respuesta.Buenas. El jueves ya empezamos a entrenar y ya hemos entrado en la pista central. Estoy bien, bien contento. En ese aspecto también tenía claro que con el equipo el ambiente es bueno. Este sábado llegan Carlos y Marcel y ya estaremos todos.

P. Llegan desde las ATP Finals eliminados en la fase de grupos pero con más tiempo para trabajar. ¿Eso viene bien al equipo o que vengan de perder no es bueno?

R. Lo mejor es que vengan con confianza y la confianza la tienes ganando partidos. Jugar el Master implica que ha sido un gran año porque estás entre los mejores y Marcel y Carlos aspiraban a intentar ganar. No ha podido ser. Este sábado estarán aquí, empezaremos los entrenamientos y poco más, a pensar de la Copa Davis.

P.Es indisimulable que Rafa lo fagocita todo un poco. ¿Cómo lo ve entrenando?

R.Bien, bien. Es normal. En su último torneo, Rafa es un jugador diferente, muy especial y todo lo que implica a nivel profesional y personal. Los entrenamientos van bien, día a día. Hasta el lunes Rafa va a estar entrenando y ahora vamos a entrenar un poco más. Intentaremos que acumule horas de entrenamiento y ya te digo que a partir de sábado o el domingo ya sabremos un poco el equipo.

David Ferrer, durante la entrevista. / Carlos Guerrero

P.¿Qué le dicen fuera de España cuando sale un Alcaraz después de Nadal?

R.Todo el mundo se sorprende. A veces parece mentira que no nos sorprendamos, incluso nosotros, de la suerte que tenemos de tener a dos jugadores de esa categoría, que después de Rafa esté Carlos. Yo creo que haya salido Carlos ha sido una bendición porque es realmente complicado. Jugadores buenos en España siempre hay, pero de esa categoría tan especial es muy complicado. En ese aspecto me siento feliz de tener jugadores de esta magnitud y tan buenos, sobre todo tan normales, que eso al final creo que también suma mucho.

P.¿Recuerda la primera vez que tuvo noticia de Rafa?

R. Sí, de pequeño ya. Yo soy un poco más mayor que él, pero toda mi carrera tenística fue con él. Me acuerdo cuando era muy pequeño en Sevilla. Estaba jugando un torneo por equipos y jugó con un chaval que tenía tres años más que él, que en esas edades se nota muchísimo. Era muy pequeñín y acabó ganándole. A partir de ahí, Rafa, con 16 o 17 años, ya hacía cosas increíbles. Con 16 años ya ganó a Albert Costa, que era campeón de Roland Garros, en Montecarlo. Yo estaba allí viéndolo en directo.

P.Recuerdo que compartía equipo ya de Davis pronto con él. ¿Se le veía venir?

R. Sí. Son jugadores que ya los ves venir. Son jugadores diferentes. Igual que Novak o Roger, o Agassi en su día. Jugadores jóvenes con una proyección diferente. Y Rafa ya lo era. Ya veías que era un jugador que iba a conseguir grandes cosas para el deporte. Quizás no te esperas todo lo que ha conseguido, porque los tres han sido realmente buenos. Los tres han conseguido récords, pero ya veías venir que era un jugador diferente.

P.¿Y cómo es la persona, David, detrás de Rafa?

R. Muy normal. Creo que lo más sorprendente es que un jugador con esa magnitud, esa fama, el hecho de estar siempre tan pendiente de todo el mundo, que no puede ir por la calle normal, como cualquier otro deportista, lo hace con mucha normalidad. Y eso yo creo que es una gran virtud. Conozco mucho a su familia y en ese aspecto, como es la familia, se explica.

Moyá, Feliciano y David Ferrer. / Carlos Guerrero

P.Jugó mucho en Davis, ganó varias Ensaladeras. ¿Conserva la esencia clásica el torneo?

R. No, ahora no. Está volviendo. El año que viene cambiará el formato. Pero bueno, nosotros tenemos la suerte de que jugamos en España y eso ayuda. Pero obviamente yo creo que el formato del año que viene, que ya será casa y fuera, se acercará un poco más a volver a que sea un torneo de fin de semana. Para mí creo que será mejor para todos.

P.Fue jugador, director del torneo, capitán. ¿Qué perspectiva hay en cada sitio?

R.Es diferente. Cuando eres jugador tienes mucha más responsabilidad en el sentido de que quieres ganar por tu país, por tu equipo. Tu único y solo trabajo y preocupación es el tenis. Cuando eres director de un torneo, capitán o entrenador, lees más a los jugadores, entiendes por lo que están pasando, pero se vive de otra manera. Es otra etapa de tu vida.

Rafa Nadal calibra el Carpena: Las fotos de su primer entrenamiento / Ferrer, con Rafa Nadal.

P.Se habla de Nadal y Alcaraz, pero Bautista y Granollers también pueden ser muy importantes. ¿Cómo los está viendo?

R.Bien, los veo bien. Han hecho una gran temporada, sobre todo a Marcel, que ha acabado número dos del mundo. Y Roberto también ha acabado con buenas sensaciones, porque venía de un proceso de lesión y tiempo parado, y eso es importante. No es fácil, sobre todo porque van cumpliendo años y siguen siendo competitivos, siguen estando bien físicamente, dice muchos de ellos, de lo buenos que son.

P.Tiene familia en Málaga.

R.Sí, tengo primos hermanos. Mi padre tiene su hermano, mi tío, que vive aquí en Málaga. Siempre que vengo aquí intento verlos. Esta semana va a ser difícil, pero estamos en contacto.

P.¿Qué espera del público?

R.No, espero no. Estoy seguro de que van a dar mucho cariño, nos van a apoyar muchísimo. Si no estuviera Rafa, ya lo he vivido, es un público al que le encanta el deporte. Con Rafa, aún más.