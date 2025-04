Denuncian el mal estado de la jaula de lanzamientos de Chapín

"Lamentablemente estás son las condiciones en las el Ayuntamiento de Jerez y Deportes tienen la zona destinada a entrenar los atletas lanzadores de nuestra ciudad, una jaula rota, caída allí en medio desde hace bastante tiempo que no han tenido el detalle ni de retirar para poder al menos usar los círculos de lanzamientos, una hierba que cortan cuando les da la gana y que hace perder mucho tiempo buscando artefactos tras cada lanzamiento y atrayendo numerosos insectos".

Esta es la denuncia que Jesús Sánchez López, entrenador de varios atletas jerezanos, ha realizado en varias redes sociales con respecto a la situación en la que se encuentra la zona de lanzamientos habilitada hace unos años frente al Estadio Municipal de Chapín. "Lanzadores de disco y martillo abandonados jugándose estar en campeonatos teniendo que lanzar en la tierra porque no tienen otra opción, una verdadera pena que seguramente a nuestro ayuntamiento le da igual, porque este deporte no es fútbol. Los lanzadores también deberían tener un espacio digno para entrenar y no aburrirse", añade Sánchez López en su escrito.

Varios atletas jerezanos tienen previsto participar en unas semanas en el Campeonato de Andalucía, que es clasificatorio para el Campeonato de España que se disputa los días 7 y 8 de junio. Entre ellos, el actual campeón de España sub-16 Leo Medina. Uno de los padres de los atletas afectados asegura haberse puesto en contacto con el delegado de Deportes, quien le ha trasladado que pondrá el asunto en conocimiento del nuevo director del área de Deportes: "Los chavales se están jugando el Andaluz y el Nacional son muchos días y horas de esfuerzo para encontrarnos esto".