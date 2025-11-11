Detenidos 16 ultras de fútbol por una pelea en septiembre en Santander

La Policía Nacional ha detenido a 16 ultras de fútbol por un enfrentamiento que se produjo en la noche del pasado 28 de septiembre en una zona hostelera de Santander, en el que presuntamente participaron aficionados radicales del Real Racing Club y del Real Sporting de Gijón.

Las detenciones se produjeron hace una semana, el 4 de noviembre, en Santander (13) y Gijón (3). A los arrestados se les atribuyen delitos de desórdenes públicos y de odio, y no se descartan más detenciones ya que la operación sigue abierta, según ha informado este martes la Policía Nacional en un comunicado.

Los hechos investigados se produjeron sobre las 12 de la noche del día 27, una vez finalizado el partido de fútbol que en la tarde de ese sábado disputaron el Racing y el Fútbol Club Andorra en Santander. Miembros ultras de las Juventudes Verdiblancas coincidieron en una zona hostelera de la capital cántabra con miembros pertenecientes a movimientos radicales asentados en Asturias que se habían desplazado a Santander con motivo del festival anual de Galerna Fest organizado por la Asociación Cultural Alfonso I.

Algunos de los que acudieron a la cita pertenecían al grupo radical Ultra Boys del Real Sporting de Gijón. En el enfrentamiento se utilizaron todo tipo de objetos contundentes y mobiliario, como botellas, sillas, vasos y copas. Como consecuencia de ese enfrentamiento se produjeron lesiones físicas y materiales en el mobiliario de los bares de la zona. La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander.