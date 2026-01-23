Difícil salida para el Guadalcacín FSF a terreno del Alcorcón, cuarto clasificado

Las dos recientes derrotas frente al Melilla Torreblanca -esperada al tratarse del líder- y el Penya Esplugues -un rival directo- han devuelto a la realidad al Guadalcacín FSF, que cerraba la primera vuelta en la decimoprimera posición después de ocupar durante varias jornadas la séptima y estar más cerca del play-off por el título -que ni mucho menos es el objetivo- que del descenso. Las jerezanas siguen lejos del peligro, ya que tienen el abismo a ocho puntos de distancia, pero a nadie se le escapa que desperdiciaron una gran oportunidad para darje prácticamente la permanencia por sentado cayendo en el Jerónimo Osorio contra las catalanas.

Ahora, el equipo de Andrés Sánchez afronta la primera salida de la segunda vuelta a casa del Alcorcón, cuarto clasificado con 30 puntos, diez más que las jerezanas y a cuatro del liderato que sigue ostentando el Melilla pese a la incomparecencia en la que incurrió en su partido contra el Ceuta al presentar menos jugadoras de las exigidas por una normativa que entró en vigor una vez comenzada la temporada y que cogió con el pie cambiado a las norteafricanas.

El Pabellón Municipal Los Cantos acoge a partir de las cuatro y media de la tarde el duelo entre madrileñas y jerezanas. Las locales han disputado siete encuentros en su feudo con un saldo de cinco victorias, un empate frente al Les Corts y la derrota contra el líder, mientras que el conjunto de Andrés Sánchez ha sumado 9 puntos a domicilio en virtud de sus triunfos contra Burela, Bloques Cando y Torcal.

Andrés Sánchez, el entrenador del Guadalcacín FSF, señalaba en la previa del choque qiue "viajamos a Alcorcón, cuarto clasificado y empresa complicada porque no pertenece a nuestra categoría. Un equipo que lucha por entrar en el play-off por el título, plagada de jugadoras internacionales y con mucha experiencia. La semana pasada pincharon con Roldán, pero en casa es un equipo temible, con una capacidad ofensiva brutal. Jugadoras con muy buen uno contra uno y es uno de los equiois máximos goleadores de la categoría".

El técnico añadía que "tenemos bajas, pero hemos preparado bien el partido y vamos con toda la ilusión del mundo y a ver si podemos sacar algo positivo porque la semana pasada tuvimos un varapalo que nos hizo daño. Teníamos casi la obligación de ganar, pero aquí todo es muy difícil, fue uno de esos días que no entra la pelotita y nos ganaron con merecimiento. Hay que pasar página y aunque la empresa es complicada en Alcorcón, nada es imposible".