Quien avisa no es traidor (3-5)

Lo advirtió Andrés Sánchez en la previa del encuentro: "Penya Esplugues está en puestos de descenso pero es un equipo que juega muy bien a fútbol sala y no merece ocupar la posición en la que está". Quien avisa no es traidor, como se suele decir y el Guadalcacín FSF acabó cediendo los tres puntos (3-5) en el Jerónimo Osorio ante un rival que sigue en descenso pero que ahora se le sitúa a ocho puntos.

No fue el mejor cierre para la primera vuelta del equipo jerezano, que de la séptima plaza baja a la decimoprimera, sigue lejos de los puestos de peligro pero a nadie se le escapa que el duelo era muy importante para acabar el primer tramo a una distancia mucho más tranquilizadora y prácticamente dejando la permanencia encarrilada.

Desperdició el Guadalcacín FSF una magnífica oportunidad y más teniendo en cuenta que fue por delante en el marcador comn un 2-0 a los quince minutos de partido y otra ventaja de 3-2 superada la media hora. Sin embargo, la reacción final de las catalanas, con tres goles en pocos minutos, daba al traste con el hasta entonces buen partido del equipo de Andrés Sánchez, que tuvo que dar su brazo a torcer.

Y eso que el encuentro comenzaba de la mejor manera posible para el Guada, que a los tres minutos dominaba en el electrónico con el tanto inicial de Lorrana. Gleice, a los 14', establecía el 2-0, un resultado engañoso en este deporte del fútbol sala, donde los vaivenes son constantes. Celia recortaba distancias antes del descanso y tras el pase por vestuarios un autogol de Guti colocaba de nuevo las tablas.

Amelia de la Flor ponía de nuevo en ventaja a las jerezanas en el 31' (3-2), pero en cuestión de cinco minutos, Penya Esplugues le daba la vuelta al marcador con los goles de Celia, Laia y Clara para el 3-5 final. El Guada acaba la primera vuelta en el puesto 11 con 20 puntos, mientras que el Penya Esplugues marca el descenso con 12, una distancia importante pero no definitiva con toda la segunda ronda del campeonato por disputar.