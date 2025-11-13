Doble cita para el Guadalcacín FSF en su parón por el Mundial

El Guadalcacín FSF se medirá al Xerez DFC Genuine en un partido organizado por Diputación y cuya recaudación irá destinada a la lucha contra el cáncer.

Filipinas marcará un hito en el fútbol sala femenino cuando el próximo viernes 21 de noviembre arranque el primer Mundial femenino de la historia, que concluirá el 7 de diciembre. España está presente en la competición, parte como una de las favoritas y su presencia en el evento ha paralizado la Liga Iberdrola, la máxima categoría y en la que milita el Guadalcacín FSF. El cuadro pedáneo no volverá a jugar hasta el sábado 13 de diciembre para recibir en el Jerónimo Osorio al Ontime Ourense a las 19:00. Mientras, la escuadra de Andrés Sánchez hace frente a dos citas con la Diputación de Cádiz como organizadora.

El próximo martes 18, a las 18:00, disputará un encuentro con carácter benéfico ante el Xerez DFC Genuine, organizado por Igualdad y Bienestar Social, y cuya recaudación íntegra irá destinada a la Asociación de la lucha contra el cáncer. La cita se jugará en el pabellón Jerónimo Osorio y no será la primera entre ambas escuadras, ya que el equipo pedáneo mantiene unos estrechos lazos con este equipo xerecista.

Cartel del encuentro de la Copa Diputación entre Guadalcacín FSF y Algeciras FSF.

Y tres días más tarde, el sábado 22 de noviembre, afrontará un nuevo compromiso, este ya de competición. Se enfrentará, también en casa y a las doce del mediodía, al CD Algeciras FSF en un encuentro correspondiente a la Copa Diputación de Cádiz. A las guadalcacileñas se les da bastante bien esta competición, ya que la han ganado en más de una oportunidad.

Son dos encuentros que servirán a las jugadoras, con muchas ganas de competir, para hacer más llevadero el largo parón y seguir en contacto tanto con la pista como con la afición, puesto que se espera una buena asistencia de público a los dos compromisos por sus connotaciones especiales.

El primer tramo de liga llegó para las jerezanas con una derrota en Barcelona ante Les Corts UBAE por 3-1, pero están en la novena plaza con once puntos, los mismos que Móstoles FSF, después de nueve jornadas y hay que tener en cuenta que la competición es dura, la plantilla es nueva en gran medida y a las de Sánchez les está costando especialmente sacar más puntos fuera de casa. Tras el descanso, la asignatura pendiente que aspiran a aprobar es esa, mejorar las prestaciones lejos del Jerónimo Osorio, ser más competitivas para mantener la categoría por segunda campaña seguida y volver a hacer historia.