El Guadalcacín FSF no puede con Les Corts UBAE y vuelve a caer fuera (3-1)

El Guadalcacín FSF sigue sin funcionar fuera de casa en sus últimas salidas, aunque esta vez el desplazamiento no era fácil. El cuadro de Andrés Sánchez ha vuelto perder lejos del Jerónimo Osorio, en esta oportunidad frente al Les Corts UBAE por 3-1 en un encuentro en el que apenas tuvieron opciones y en el que siempre fuero por detrás en el marcador. Las pedáneas siguen en la mitad de la clasificación con once puntos, pero la cola de la tabla se aprieta y hay hasta seis equipos en un pañuelo separados por tres unidades. Fuera no ganan desde la jornada tercera, cuando se impusieron a Burela por 1-4. Luego, tropezaron frente a Roldán, Chiloeches y Alcantarilla.

El equipo dirigido por Nil Marco llegaba a la cita con los mismos once puntos que el cuadro jerezano, entró fuerte al partido y abrió la lata a los cuatro minutos de juego con un gran golpeo exterior de Laura Oliva. 1-0. Con ventaja en el marcador, las barcelonesas intensificaron su presencia ofensiva sobre la portería defendida por Sandra Buzón, que se veía obligada a emplearse a fondo. Y no pudo evitar el 2-0 a los once minutos obra de Luci, también de gran disparo lejano. 2-0.

A Andrés Sánchez no le gusta lo que estaba viendo en la pista y cortaba el partido con un tiempo muerto, sus jugadoras mejoraron sus prestaciones, pero se marcharon al descanso en desventaja y sin poder hacer daño a un cuadro local seguro sobre la cancha.

El Guada FSF mejoró tas el paso por vestuarios y Gleice recortaba distancias (2-1) a los 24 minutos para meter a su equipo en el partido. La brasileña resolvía a la perfección un mano a mano ante Muniesa tras un servicio en largo. Pero la alegría les duró poco y apenas tuvieron tiempo para la reacción. Sólo un minuto después, Bet Santamaría porfiaba en una llegada por la diestra, a pase de Laia Rojo, con el que volvía a abrir brecha la escuadra barcelonesa. 3-1. Minuto 25.

Justo después, las anfitrionas perdonaron el 4-1 con un gran remate de Laura Torres que se estrellaba en el palo. Al Guada FSF, con todo muy cuesta arriba tenía que arriesgar y en el tramo final el final apostó por el juego de cinco, pero Les Corts se puso en modo defensivo para acabar sumando los tres puntos y dejar sin recompensa a las de Sánchez.

Ahora, hay un parón de más de un mes por la disputa de la primera Copa Mundial de fútbol sala femenino de la historia, que se juega en Filipinas entre el 21 de noviembre y el 7 de diciembre, y el equipo pedáneo no volverá a jugar hasta el sábado 13 de diciembre para recibir en casa al Ontime Ourense a las 19:00. España, que parte como una de las favoritas, ha quedado encuadrada en el Grupo B junto a Tailandia, Colombia, Canadá.