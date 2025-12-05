Duelo por todo lo alto en el Ruiz-Mateos entre Xerez Toyota y Mengíbar

El Polideportivo Ruiz-Mateos acoge este sábado (19:00 horas) el duelo en la cumbre entre los dos mejores equipos del Grupo 5 de Segunda División B: Mengíbar y Xerez Toyota Nimauto. El líder, que acumula seis victorias consecutivas, once en total y que sólo ha sufrido una derrota (contra el Imperio Los Rosales, equipo en descenso) se presenta en Jerez con 33 puntos y 9 más que una escuadra jerezana que está invicta en casa, pero que a domicilio está muy irregular y es por dónde se le está escapando la pelea por la primera posición.

La cancha de las populares barriadas de Icovesa y Los Naranjos presentará un gran ambiente para que el Ruiz-Mateos sea esa olla a presión de las grandes citas, consciente de que un tropiezo dejaría sentenciada la pelea por el liderato, mientras que tampoco se puede perder de vista a los más inmediatos perseguidores, Sima Granada (que este jueves ganaba su partido al Malacitano) y Virgili Cádiz, ambos con dos puntos menos que los de Isco Torres, mientras que el Bujalance aparece con cuatro unidades menos en la quinta posición.

Isco Torres, técnico azulino al que no le gustó un pelo la actitud de su equipo en varias fases del partido de la pasada jornada contra el Alcalá de Guadaira, apunta sobre el Mengíbar que es "un auténtico equipazo y está haciendo una grandísima temporada, mostrándose como un equipo muy regular y difícil de debatir. De hecho, solo ha concedido una derrota en todos los partidos que llevamos. Así que, auténtico partidazo contra un equipo que está muy bien trabajado, que tiene muy buenas individualidades".

El entrenador isleño comenta que el duelo contra el líder es de esos partidos que "a los jugadores les gusta jugar, disfrutar y seguramente desde fuera igual. La gente está deseando ver un partido de este tipo, donde pasan muchas cosas, donde prácticamente no hay tiempo para el descanso. Esperemos que sea así, que se vea un grandísimo partido y si podemos conseguir la victoria, mucho mejor".

Tramo final

Isco cree que su equipo, "a pesar de los malos resultados que ha conseguido fuera en las últimas semanas, está rodando cada vez mejor. Se le nota mucho más hecho en el juego, pero es cierto que fuera de casa, sobre todo a nivel mental, no estamos dando la talla y nos está costando". El técnico manifiesta también la importancia de sumar los próximos seis puntos en casa (Mengíbar y Los Rosales) antes de acabar la primera vuelta en casa del Sima Granada: "Nos queremos mostrar regulares en ese sentido, lo que toca ahora es jugar contra el líder en casa, recortarle puntos y darle una alegría a nuestra gente, a nuestra afición, que siempre responde y nos apoya muchísimo aquí en Jerez. El equipo llega bien, todos los jugadores disponibles, todos en buen estado, como digo, y con ganas de hacer un gran partido. Conocemos muy bien al rival, ya el año pasado fuimos capaces de ganarle aquí en casa. Es cierto que este año parece que se ha reforzado un poquito más, pero llegamos bien, con ganas y estoy convencido de que estamos capacitados para ganarle al líder".