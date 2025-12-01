El Xerez Toyota tropieza otra vez con la misma piedra fuera de casa y empata ante el colista Alcalá (4-4)

El Xerez Toyota Nimauto tiene un serio problema esta temporada fuera de casa y ante rivales de la parte más baja de la clasificación, no es capaz de ganar y encaja goles con demasiada facilidad. Este sábado ha vuelto a tropezar con la misma piedra en su visita al que era colista del grupo 5 de Segunda B, el Alcalá FS, y no ha pasado del empate a cuatro después de marcharse al descanso con un cómodo 0-3 en el Pabellón Complejo Deportivo Distrito Sur. Anteriormente, la escuadra xerecista había caído en otros desplazamientos ante Jumilla (7-2) o Heredia 21 Málaga (6-2).

Con dos dianas de Emilio Buendía y otra de Joselito, tras una asistencia del goleador, terminaba un primer tiempo de claro color del cuadro azulino, que en el segundo mostró su otra cara con momentos de desconexión que le hicieron mucho daño. Los sevillanos recortaron distancias con dos tantos en un minuto (27') y en el 33' firmaron las tablas (3-3). Los de Isco Torres hicieron lo más complicado, reponerse y adelantarse nuevamente en el tanteador (3-4) con otro gol de Emilio Buendía, que hacía un hat-trik, en el 38' y en los últimos instantes, los anfitriones establecían la igualada. 4-4.

A pesar del revés, la escuadra azulina conserva la segunda plaza con 24 puntos, aunque el líder Mengíbar, su próximo rival en el Ruiz-Mateos, que venció 1-5 al Malacitano FS se le escapa a nueve y suma 33. La cita de este sábado (19:00) será una gran prueba de fuego para los locales, aunque en casa se están mostrando muy fuertes y no han perdido, con cinco triunfos y una igualada, la de su primer compromiso como locales en el derbi con el Alchoyano.

Isco: "El equipo no supo ganar un partido que se nos puso de cara, perdimos dos puntos"

Isco Torres no acaba de dar con la tecla y se muestra impaciente. "Nueva decepción fuera de casa, esta vez en forma de empate. El equipo no supo ganar un partido que se nos puso muy de cara, que manejamos bien durante toda la primera parte e incluso en los primeros minutos de la segunda parte, pero hay que mantener la concentración cuarenta minutos. Hemos visto que cualquier rival se hace fuerte en momentos del partido y durante tramos de la segunda mitad concedimos más de la cuenta".

Bajo su punto de vista, el Xerez Toyota "perdió por momentos la actitud y la intensidad que había mostrado en la primera parte. El empate no sabe bien, más que un punto lo que pasó fue que perdimos dos. El equipo hizo un gran trabajo en la primera mitad, generando ocasiones de gol, llevando el mando del partido, dominando diferentes situaciones de juego y no sé si fue relajación lo que pasó después. De todos modos, también es cierto que resultó un choque diferente al que realizamos en las derrotas sufridas fuera en las últimas salidas".

Lanzado en sus reflexiones subrayó que "y me duele, me duele, porque eran tres puntos para nosotros muy importantes de cara a intentar recortarle a Mengíbar, rival al que nos enfrentamos la semana que viene, que se ha instalado en la primera plaza y no hay quien lo mueva ni tan siquiera nos acercamos a él. Además, el resto de resultados de la jornada nos habían beneficiado mucho en el caso de haber ganado. Hay que seguir trabajando, pero es difícil ahora sacar un discurso después de que, como digo, el partido no tuviera nada que ver con otros que jugamos fuera, en los que el equipo sí que salía sin ambición, sin actitud y esta vez no fue así. Da pena tirar un resultado de 0-3 tal como estuvo el encuentro en la segunda parte unas veces por errores individuales y otras por falta de comunicación a nivel grupal. Habrá que seguir remando, trabajando y mejorando para que este tipo de situaciones no sucedan, no queda otra".

Ahora, intentan hacer borrón y cuenta nueva de cara a la visita del líder Mengíbar. "Vamos a intentar hacer una buena semana de entrenamientos porque el partido es importantísimo. La competición está igualadísima, más igualada que en los últimos años y eso lo sabemos. Mantenemos la segunda posición, pero la imagen y, sobre todo, la sensación que se te queda no es buena. Así que vamos a seguir trabajando para intentar mejorar en este sentido y que no vuelva a pasar lo que nos sucedió en Alcalá".