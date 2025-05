Emiliano Massarelli, técnico del Baloncesto Xerez: "Ascender es un sueño y no es imposible"

Tras ganar la Final Four y proclamarse campeón de Andalucía, el Xerez femenino busca el ascenso en Manresa.

Los sueños están para que se cumplan y eso es precisamente lo que va a perseguir desde este jueves el Baloncesto Xerez CD en la fase de ascenso a la Liga Femenina 2. El equipo que entrena Emiliano Massarelli, campeón de Andalucía con una sola derrota esta temporada, disputa en Manresa la Final Four con el anfitrión, La Salle Bilbao y el Lucentum como rivales. Las jerezanas debutan este jueves a las 17:45 contra La Salle, quizá el rival menos potente de un grupo cuyo primer clasificado obtendrá el billete a la categoría superior.

El Baloncesto Xerez se proclamó campeón del Grupo 1 de la Liga Femenina N1 con 23 victorias y una sola derrota en los 24 partidos de la fase regular, que le daba el pase a la fase final que se disputó en Jerez y en la que las jerezanas obtenían el título regional andaluz tras ganar sus tres partidos ante Moguer, El Palo y Fuengirola. Esta victoria daba el pase a la Final Four de Manresa, quedando encuadradas con La Salle Bilbao, Lucentum y las anfitrionas del Manresa. Las azulinas competirán en un formato de liguilla todos contra todos, a partido único y de este jueves al sábado. El primer clasificado de cada grupo logrará el ascenso directo y los cuatro segundos disputarán una eliminatoria entre ellos para dos plazas.

Emiliano Massarelli, técnico azulino que cumple su segunda temporada, hace resumen de lo que ha sido una temporada sobresaliente pase lo que pase en Manresa: "La temporada ha ido de menos a más, durante la fase regular empezamos sin el plantel al completo y se hacían difíciles los entrenamientos, pero el objetivo estaba claro y se pudieron ir sacando los partidos. Cuando se incorporaron el resto de jugadoras el equipo fue tomando otro color y sólo perdimos un partido, eso dice mucho del equipo. Después en cuartos ganamos sobrados a Cordobásket, de cincuenta puntos allí y aquí no se presentaron y en la Final Four andaluza nos salió espectacular, un gran ambiente y fueron los tres mejores partidos que hemos jugado esta temporada".

Ahora llega la fase de ascenso, que es "un sueño para nosotros, vamos con todo, la idea es ir a ganar los tres partidos. Nos tocó Manresa como anfitrión y eso siempre les da un plus, pero viendo los vídeos creo que estamos a la par de los adversarios y vamos a ir a por ese ascenso que creo que nos merecemos". El técnico añade que "si el equipo está bien como estuvimos en la Final Four, el ascenso es posible, quizá Manresa tenga esa ventaja porque juega en casa, pero imposible no es, estamos muy motivados y vamos a tratar de lograrlo. Puede ser también un arma de doble filo jugar como local, nos pasó a nosotros hace dos semanas y teníamos esa presión de jugarnos el pase en casa".

En competiciones tan cortas, sacar el primer partido es "fundamental porque te marca los parámetros de cómo puede ir desarrollándose la competición. Viendo cómo nos ha tocado el grupo y sin menospreciar a nadie, el primer partido es contra La Salle Bilbao y creo que de los tres rivales es un pelín más accesible, aunque luego hay que jugar los partidos. Van a ser tres partidos muy parejos pero si me preguntas a quién prefería para comenzar te hubiera dicho La Salle Bilbao".

Para finalizar, el técnico subraya que el club está en pleno crecimiento y en sus dos años en la entidad "se fue de menos a más;, el año pasado lo intentamos y nos quedamos en la Final Four. Teníamos quizá un equipo más corto en cuanto a la rotación y eso se notó. Este año estamos mucho mejor, la directiva hizo un esfuerzo y ya se ha visto que el equipo ha ido bien. Ascender, además de un sueño, sería muy beneficioso para la ciudad, vendrían equipos de toda España".

