La Escuela Nihon Tai-Jitsu del Club Nazaret conquista París

Los alumnos de Manuel y Almudena Caballero logran doce medallas representando a España en un campeonato contra la selección francesa

Los podios de la Escuela de Nihon Tai-Jitsu de Jerez en París

Los doce alumnos del Club Nazaret que han representado a Jerez y España en Francia.
Los doce alumnos del Club Nazaret que han representado a Jerez y España en Francia.

10 de febrero 2026 - 18:21

Doce alumnos de la Escuela Nihon Tai-Jitsu del Club Nazaret han participado representando a España en un torneo frente a una seleción francesa que se ha disputado en París, obteniendo grandes resultados. El equipo jerezano estuvo formado por Álvaro González, Ángel Sánchez, Borja Pacheco, David Gutiérrez, Eugenia Estrade, Juan Manuel Braza, Lourdes Recio, Lucas Peiró, Miriam Fernández, Saúl Chacón, Lucía Serrano y Ángela Pérez; estando acompañados por Almudena Caballero (Profesora del club y árbitro Nacional), Pablo Caro (director de competición y arbitro Nacional) y los entrenadores Lourdes Recio, José Manuel Recio y Gonzalo Martínez.

Resultados

Categoría Sénior, modalidad Randori

  • Bronce para Saúl Chacón/Miriam Fernández y Ángel Sánchez/David Gutiérrez

Categoría Sénior Femenino, modalidad Goshin Shobu

  • Oro para Miriam Fernández

Categoría Sénior, Kata por Parejas

  • Oro para Míriam Fernández/Saúl Chacón

Categoría Sénior, Goshin Shobu Masculino

  • Plata de Saúl Chacón

Categoría Sénior, Goshin Shobu -85k

  • Oro de Ángel Sánchez

Categoría Junior, Goshin Shobu -64k

  • Oro de Borja Pacheco

Categoría Junior, Goshin Shobu Masculino

  • Bronce de Lucas Peiró

Categoría Cadete, Goshin Shobu Femenino

  • Oro de Lourdes Recio y Plata de Lucía Serrano

Categoría Alevín, Goshin Shobu Femenino

  • Bronce de Ángela Pérez

Categoría Alevín, Kata Individual

  • Bronce de Ángela Pérez

También te puede interesar

Lo último

stats