La Escuela Nihon Tai-Jitsu del Club Nazaret conquista París
Los alumnos de Manuel y Almudena Caballero logran doce medallas representando a España en un campeonato contra la selección francesa
Los podios de la Escuela de Nihon Tai-Jitsu de Jerez en París
Doce alumnos de la Escuela Nihon Tai-Jitsu del Club Nazaret han participado representando a España en un torneo frente a una seleción francesa que se ha disputado en París, obteniendo grandes resultados. El equipo jerezano estuvo formado por Álvaro González, Ángel Sánchez, Borja Pacheco, David Gutiérrez, Eugenia Estrade, Juan Manuel Braza, Lourdes Recio, Lucas Peiró, Miriam Fernández, Saúl Chacón, Lucía Serrano y Ángela Pérez; estando acompañados por Almudena Caballero (Profesora del club y árbitro Nacional), Pablo Caro (director de competición y arbitro Nacional) y los entrenadores Lourdes Recio, José Manuel Recio y Gonzalo Martínez.
Resultados
Categoría Sénior, modalidad Randori
- Bronce para Saúl Chacón/Miriam Fernández y Ángel Sánchez/David Gutiérrez
Categoría Sénior Femenino, modalidad Goshin Shobu
- Oro para Miriam Fernández
Categoría Sénior, Kata por Parejas
- Oro para Míriam Fernández/Saúl Chacón
Categoría Sénior, Goshin Shobu Masculino
- Plata de Saúl Chacón
Categoría Sénior, Goshin Shobu -85k
- Oro de Ángel Sánchez
Categoría Junior, Goshin Shobu -64k
- Oro de Borja Pacheco
Categoría Junior, Goshin Shobu Masculino
- Bronce de Lucas Peiró
Categoría Cadete, Goshin Shobu Femenino
- Oro de Lourdes Recio y Plata de Lucía Serrano
Categoría Alevín, Goshin Shobu Femenino
- Bronce de Ángela Pérez
Categoría Alevín, Kata Individual
- Bronce de Ángela Pérez
