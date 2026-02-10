La Escuela Nihon Tai-Jitsu del Club Nazaret conquista París

Doce alumnos de la Escuela Nihon Tai-Jitsu del Club Nazaret han participado representando a España en un torneo frente a una seleción francesa que se ha disputado en París, obteniendo grandes resultados. El equipo jerezano estuvo formado por Álvaro González, Ángel Sánchez, Borja Pacheco, David Gutiérrez, Eugenia Estrade, Juan Manuel Braza, Lourdes Recio, Lucas Peiró, Miriam Fernández, Saúl Chacón, Lucía Serrano y Ángela Pérez; estando acompañados por Almudena Caballero (Profesora del club y árbitro Nacional), Pablo Caro (director de competición y arbitro Nacional) y los entrenadores Lourdes Recio, José Manuel Recio y Gonzalo Martínez.

Resultados

Categoría Sénior, modalidad Randori

Bronce para Saúl Chacón/Miriam Fernández y Ángel Sánchez/David Gutiérrez

Categoría Sénior Femenino, modalidad Goshin Shobu

Oro para Miriam Fernández

Categoría Sénior, Kata por Parejas

Oro para Míriam Fernández/Saúl Chacón

Categoría Sénior, Goshin Shobu Masculino

Plata de Saúl Chacón

Categoría Sénior, Goshin Shobu -85k

Oro de Ángel Sánchez

Categoría Junior, Goshin Shobu -64k

Oro de Borja Pacheco

Categoría Junior, Goshin Shobu Masculino

Bronce de Lucas Peiró

Categoría Cadete, Goshin Shobu Femenino

Oro de Lourdes Recio y Plata de Lucía Serrano

Categoría Alevín, Goshin Shobu Femenino

Bronce de Ángela Pérez

Categoría Alevín, Kata Individual