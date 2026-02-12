España conoce hoy a sus rivales en el sorteo de la UEFA Nations League

La Selección española de fútbol conocerá este jueves 12 de febrero a sus primeros rivales para la quinta edición de la UEFA Nations League, en un sorteo que se celebrará en Bruselas a partir de las 18:00 horas. España competirá en la Liga A del torneo continental, con la delegación encabezada por Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y Luis de la Fuente, seleccionador nacional.

El evento determinará la composición de los grupos para esta nueva fase del campeonato europeo de selecciones, que arranca oficialmente su andadura con este acto celebrado en la capital belga. Los bombos configurados para el sorteo de Liga A* distribuirán a las mejores selecciones del continente en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, que se medirán entre sí en un total de seis jornadas. El calendario está dividido en dos ventanas internacionales claramente diferenciadas: del 24 de septiembre al 6 de octubre se disputarán las primeras cuatro jornadas, mientras que del 12 al 17 de noviembre tendrán lugar las dos últimas fechas de la fase de grupos.

Sorteo UEFA Nations League / RFEF

Sistema de clasificación y formato de la competición

La estructura competitiva de la UEFA Nations League establece diferentes destinos según la clasificación final de cada selección en su grupo. Los dos primeros clasificados de cada grupo disputarán los cuartos de final de la competición, programados entre el 25 y el 30 de marzo de 2027, lo que les mantendrá con opciones de conquistar el título continental.

Por el contrario, las selecciones que finalicen en tercera posición deberán disputar el play-off para mantener su estatus en la máxima categoría del torneo. La situación más comprometida la vivirán los equipos que terminen en cuarta posición, ya que descenderán automáticamente a la Liga B para la siguiente edición del campeonato.

Este sistema de ascensos y descensos busca garantizar la competitividad máxima en todas las jornadas, evitando encuentros sin trascendencia y manteniendo el interés deportivo hasta la última fecha de la fase de grupos. Además, establece una jerarquía clara entre las diferentes ligas que componen el torneo europeo.

Trayectoria de España en la UEFA Nations League

La Selección española cuenta con un historial excepcional en este 'nuevo' torneo continental, habiendo disputado tres finales de las cuatro ediciones celebradas hasta el momento. Este dato posiciona a España como una de las selecciones más consistentes y exitosas en la breve historia de la competición impulsada por la UEFA.

El mayor éxito llegó en 2023, cuando España conquistó el título en Roterdam frente a Croacia, consiguiendo levantar el trofeo en una final que certificó la calidad del conjunto dirigido por Luis de la Fuente. Aquel triunfo supuso el primer título de Nations League para el combinado nacional.

Sin embargo, la experiencia más reciente resultó amarga para los intereses españoles. En la última edición del torneo, España perdió la final contra Portugal en un encuentro celebrado en Múnich que se decidió desde el punto de penalti. La tanda de lanzamientos desde los once metros privó a la selección de revalidar el título conseguido un año antes.