España debutará en el Mundial el 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta
El segundo partido será el 21 de junio en la misma sede ante Arabia Saudí. La fase del grupo H se cierra contra Uruguay en Guadalajara el día 26.
Este es el grupo de España en el Mundial 2026
La selección española iniciará su recorrido en el Mundial 2026 el 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta (Estados Unidos), el mismo escenario donde seis días después se enfrentará a Arabia Saudí, mientras que cerrará la fase del Grupo H el 26 del mismo mes en Guadalajara (México) ante Uruguay.
El conjunto de Luis de la Fuente arrancará el 15 de junio, a las 12:00 hora local (18:00 hora CET) contra Cabo Verde y seis días más tarde, el 21 de junio, frente Arabia Saudí a la misma hora. En la última jornada, se enfrentará el 26 a Uruguay en Guadalajara a las 20:00 hora local (03:00 CET), según ha anunciado la FIFA este sábado.
