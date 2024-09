España se encomienda a Carlos Alcaraz para alcanzar la Final a Cuatro de Málaga

Valencia/La Fase de Grupos de la Copa Davis arranca este martes en Valencia, en la que el equipo español se encomienda a Carlos Alcaraz para poder alcanzar la Final a Ocho que se disputará del 19 al 24 de noviembre en Málaga, en busca de la Ensaladera.

España, que recibió una invitación de la organización para poder disputar esta Fase de Grupos, compite en el Grupo B donde se medirá a Australia, finalista el pasado año, Francia y a la República Checa, que el año pasado acabó como primera de grupo en Valencia, en busca de una de las dos plazas en juego para la Fase Final.

Un grupo complicado que aúna un total de 47 títulos entre los cuatro equipos que ya saben lo que es ganar la Ensaladera y en más de una ocasión todos ellos.

El capitán español David Ferrer contará con Alcaraz como número uno indiscutible del equipo y ha convocado para esta cita a jugadores de gran experiencia como Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers, así como al jugador valenciano Pedro Martínez.

Ferrer comentó en la rueda de prensa previa al inicio del torneo que considera que es el grupo "más complicado" por la igualdad entre todos los equipos, por lo que no cree que haya favoritos, si bien se mostró confiado en sus jugadores y el buen ambiente que hay en estos días de preparación en Valencia, así como en el hecho de contar con el apoyo del público.

Además, recalcó que este año las condiciones de la pista son mejores y que los jugadores se encuentran cómodos en ella, ya que recordó que en la edición de hace dos años era "muy lenta" y la del año pasado "rápida".

Para los entrenamientos, la RFET ha convocado al joven Rafa Jódar, tenista de 17 años que la pasada semana conquistó el Abierto de Estados Unidos júnior.

España no puede fallar

Tras el fiasco que supuso no superar la Fase de Grupos el pasado año, España no puede fallar en esta edición en la que sí podrá contar con Carlos Alcaraz, ausente en la cita de 2023, en busca de su séptima Davis, un título que no gana desde 2019.

España debutará este miércoles ante Chequia, mientras que el viernes se enfrentará a Francia y el domingo concluirá su participación frente a Australia.

El tenista murciano firmó un verano espectacular en el que conquistó su primer Roland Garros y su segundo título en Wimbledon, además de colgarse la medalla de plata olímpica tras una épica final ante Novak Djokovic en París.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero acusó la fatiga física y mental en la gira norteamericana, donde no le acompañaron los resultados, aunque este lunes indicó que se encuentra muy bien físicamente y motivado para afrontar la que será su segunda cita con la Davis, tras su debut hace dos años.

Junto a Alcaraz, Ferrer deberá decidir entre Roberto Bautista y Pablo Carreño para elegir el número dos de individuales. El veterano jugador castellonense, que ya sabe lo que es ganar la Copa Davis, parte en principio con ventaja respecto al tenista asturiano, que tras superar los problemas físicos que le dejaron prácticamente en blanco el pasado año, lucha por recuperar su mejor versión.

Pedro Martínez completa el equipo nacional junto a Marcel Granollers, un fijo en el dobles a la espera de conocer quién será su pareja de baile, ya que cualquiera de sus compañeros de equipo podría serlo, máxime tras la experiencia olímpica de Alcaraz junto a Rafa Nadal en esta modalidad.

Alcaraz quiere salir del bache en el que se metió en Estados Unidos: "Ha sido una gira que esperaba hacerla mejor. No he conseguido jugar al nivel que me hubiera gustado, pero al final es muy complicado rendir al nivel que quieres todos los días y tienes que estar preparado para aceptar las cosas como vienen. Creo que me faltó preparación tras un verano muy intenso, con pocos días de descanso, de desconexión y de entrenamiento para la gira americana y llegar allí de la mejor manera posible. Es una experiencia de la que aprender para el futuro", subrayó.

"Ahora mismo me siento bien, motivado para jugar la Davis en casa. Tengo muchas ganas de sentir el cariño de la gente, de vivir otra Copa Davis, ya que no he podido jugar muchas. Mentalmente estoy con muchas ganas y motivado para seguir mejorando. Físicamente he hecho un buen trabajo desde que perdí en Nueva York para estar a un nivel óptimo para afrontar la Davis y lo que viene", prosiguió.

Australia, la actual subcampeona, atesora 28 ensaladeras

Capitaneada por el mítico Lleyton Hewitt, Australia tratará de conquistar un título que el año pasado acariciaron tras perder la final ante Italia, que les privó de añadir la vigésimo novena ensaladera a su palmarés, siendo el segundo país con más títulos tras Estados Unidos.

Los 'aussies' son un clásico en esta competición y para la edición de este año contarán con la importante baja de última hora de Álex de Miñaur, cuarto finalista en todos los Grand Slam de este año a excepción de Australia, quien ha sido sustituido por Thanassi Kokkonakis.

De esta forma, el número uno del equipo será para Alexei Popyrin, ganador en Montreal el pasado mes, y Australia cuenta con un excepcional trío de jugadores para formar el dobles, ya que Jordan Thompson y Max Purcell afrontan la cita de Valencia tras haber ganado el título en el Abierto de Estados Unidos; mientras que Mathew Ebden ganó el título de dobles del Abierto de Australia y en los Juegos Olímpicos de París.

Francia quiere reverdecer laureles

El combinado francés, un clásico de la Davis con diez títulos, no atraviesa su mejor momento tenístico, pero luchará por alcanzar la Final Ocho y pelear por un trofeo que no alza desde 2017, cuando superó a Bélgica en la final disputada en Lille.

El equipo estará formado por Ugo Humbert, un especialista en 'indoor' que esta temporada ganó los títulos ATP de Marsella y Dubai; el joven Arthur Fils, la gran promesa del tenis galo de 20 años, que este año venció en Hamburgo; Arthur Rinderknech, Pierre Hugues Herbert y el veterano Edouard Roger-Vasselin, que el próximo mes cumplirá 41 años.

La República Checa ya no puede ser la sorpresa

El equipo checo, tricampeón de la Davis, sorprendió en la edición del pasado año, tras clasificarse como primer de grupo en Valencia tras superar a España, Serbia y Corea, aunque en la Final a Ocho de Málaga no pudo derrotar a Australia en los cuartos de final.

El joven equipo capitaneado por Jaroslav Navratil, está integrado por Jiri Lehecka, de 22 años, que este 2024 sumó a su palmarés el título de Adelaida y fue semifinalista en Madrid; a su lado tendrá a Tomas Mahac (23 años) y Jakub Mensik (19 años), además de Vit Kopriva y Adam Pavlasek.