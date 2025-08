Estrella Damm, ganador de la Copa del Rey Mapfre y campeón de Europa ORC A

El Estrella Damm, navegando bajo la grimpola del Real Club Marítimo y de Tenis de Punta Umbría, armado por el sevillano Nacho Montes y patroneado por el canario afincado en Barcelona Luis Martinez Doreste, ha resultado brillante vencedor de la 43 Copa del Rey Mapfre y a la vez campeón de Europa ORC en la clase ORC A. Ésta es la cuarta vez que los onubenses se adjudican la Copa del Rey, la primera fue en el año 1998 y las otras dos en 2018 y 2019. Y dado que el título a los ganadores de la Copa del Rey Mapfre en esta edición llevaba también aparejado el de campeón de Europa ORC, el Estrella Damm inscribe por vez primera este galardón en su amplio palmarés deportivo.

En esta edición el RCN de Palma estaba decidido a que se navegaran las dos pruebas previstas para el sábado en su calendario, y despejar suspicacias dado lo ajustado de las clasificaciones generales de las cuatro clase ORC que no sólo iba a proclamar a los ganadores de la Copa del Rey Mapfre como tales sino también como campeones de Europa ORC. El viento soplaba con unos escasos 8 a 9 nudos de dirección 210º a 215º (SW casi Embat). A sabiendas de lo que se jugaba en la parte alta de las clasificaciones, las salidas fueron muy comprometidas y algunos de los líderes de las clases vieron arruinarse sus posibilidades por fuera de línea. El Comité de Regatas para curarse en salud ante la agresividad de la flota dio salidas bajo “bandera negra”. Los recorridos de los barlovento sotavento oscilaron entre las 8 y 7 millas de distancia en las dos áreas de regata.

En la clase Abanca ORC 0, el triunfo fue para los norteamericanos del Vísperas con un total de 16.50 puntos, claro dominador de la flota tras la descalificación del italiano Vudú. En cuanto a la flota española el mejor clasificado en el puesto 6º ha sido el Aifos que ha contado un día mas con el Rey a la caña. Y respecto a los andaluces el Teatro Soho-San Miguel de Javier Banderas finalmente han sido octavo, bajando dos puestos en la general, ya que este sábado ha tenido unos parciales de 9º y 5º con un total de 56,8 puntos. Al Teatro Soho-San Miguel la realidad les ha mostrado la cara más amarga, ya que con un barco antiguo es imposible competir de tú a tú con los “pepinos” de ultima generación presentes. No obstante, la rotura de la mayor que los obligo a retirarse de la regata larga, cuyo resultado no se podía descartar, les ha pesado como una losa imposible de levantar.

En la clase Sail Racing ORC A, como adelantamos, el Estrella Damm se ha proclamado brillante vencedor, cumpliendo una norma fundamental en la Copa del Rey, que es no pinchar, con unos parciales de 4º, 8º, 5º, 3º, 1º, 4º, 1º, 2º y 2º, han descartado como peor resultado un 5º, ya que el 8º de la regata larga no se podía. Con estos números el triunfo estaba más que cantado. En segundo lugar se ha clasificado el barco alemán Elena Nova y el tercero ha sido para el Hospitales Hydra HM de Fernando Leon, el otro barco del modelo DK46 -el mismo que el Estrella Damm-. Los de Fernando León en las dos últimas jornadas han remontado de una manera impresionante, escalando hasta esta tercera posición final a tan sólo 1 punto del segundo puesto.

Los del Real Club Náutico de Cádiz, del Taboga, finalmente ocupan la sexta posición de la general de la clase Ubico ORC B, ya que en la dos pruebas del sábado han sido quintos. A su armador, Aurelio Guzmán, a su patrón, Pablo Gutian, y al resto de la tripulación hay que felicitarlos no sólo por lo bien que lo han hecho, a pesar de las limitaciones de su barco, sino también por haber sido el primer barco español clasificado en una clase con 34 unidades participantes de las cuales 12 eran españolas.

Taboga (RCN Cadiz), primeros españoles clase ORC B. / María Muiña

El otro barco andaluz, el Floc Pro, que a lo largo de la regata ha ido claramente de más a menos, ha tenido su día negro, ya que se tuvo que retirar en la primera de las pruebas del día y fue 25º en la segunda. Su 26º puesto en la general lo dice todo.

En la clase Uber ORC C, los de Punta Umbría del JP Financial DE6 de Félix Sanz no han podido defender el tercer escalón del podio que ocupaban el viernes y con dos parciales de séptimos y cuartos han bajado hasta el cuarto puesto de la general a tan sólo 1 punto del tercero. El resto de la flota andaluza de esta clase no ha tenido una buena actuación, las del Leonoris 16º en la general habría que calificarla de “regular”, pero las del Regulo VII (22) y las del Aquilón (25) de “malas”, con un 15º y un 14º como mejores resultados parciales de las 9 navegadas.

El vencedor absoluto de la 43 Copa del Rey Mapfre ha sido el barco del Real Club Marítimo de Santander, Nunoto Cafiver, del armador Antonio Porres y con Mon Cañellas como patrón. A su vez han sido también los ganadores de la clase ORC C y, por tanto, campeones de Europa.

En la clase Women’s Cup el triunfo para el Balearia Team RCNP, de Maria Bover que ha arrasado al resto de la flota.