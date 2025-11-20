En estudio adelantar una jornada de Liga para ubicar la final de Copa el 2 de mayo

La Real Federación Española de Fútbol, LaLiga y las autoridades políticas siguen en conversaciones para tratar de desplazar a otra fecha la final de la presente edición de la Copa del Rey. Desde el momento en que trascendió esta semana el acuerdo para que el Estadio La Cartuja albergara por tres años más el partido más hermoso del fútbol español, saltó el problema que contenía la final del próximo año: el sábado 25 de abril, la fecha escogida al elaborar el calendario oficial de la temporada 2025-26, coincide con el Sábado de Feria en Sevilla... Ello implica todo un reto para el Ayuntamiento de Sevilla y la Subdelegación del Gobierno en materia de organización y seguridad que aconseja desplazar la fecha de tamaño partido, pues como mínimo llegarán 70.000 seguidores de los equipos finalistas a una ciudad ya de por sí acolmatada de visitantes.

Ahora cobra mucha fuerza la opción de intercambiar el fin de semana de la jornada 34ª de Liga, prevista para los días 2 y 3 de mayo, con el de la fecha original reservada para la final copera. Así lo reconocen fuentes consultadas. Eso sí, si finalmente la final queda fijada para el sábado 2 de mayo, quedaría incrustada entre la ida y la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, por lo que los clubes españoles enrolados en la máxima competición continental pueden ser reacios a la opción alternativa al 25 de abril.

Justo la semana previa al día inicialmente estimado para la final hay una jornada intersemanal de Liga, la 33ª, que repartirá sus diez partidos entre el martes 21, miércoles 22 y jueves 23, por lo que se pue dar el caso de que la Feria de abril contemple finalmente dos jornadas ligueras y no una, como estaba previsto.

El miércoles 12 de mayo también hay prevista otra jornada intersemanal de LaLiga EA Sports, en este caso la 36ª. El miércoles 20 de mayo es la final de la Liga Europa y la de la Conference League, ya el 27. El 30 de mayo se disputa la final de la Champions. Todos los fines de semana están copados y de ahi que el intercambio de fechas sea la única opción que barajan las autoridades deportivas y políticas.

Cuando la Junta de Andalucía y la Federación Española anunciaron la renovación del acuerdo hasta 2028, lo que supondrá que La Cartuja albergue la final de Copa durante diez años seguidos, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, expuso su contrariedad como máximo responsable en seguridad de la provincia: “La fecha de final de la Copa no nos gusta. Durante la Feria se produce una fuerte tensión en los servicios esenciales, especialmente en materia de seguridad, movilidad y transporte. La coincidencia con otro evento de gran afluencia, como la final de la Copa del 25 de abril, incrementa notablemente estas necesidades”.

Se da la circunstancia, además, de que ese fin de semana del 25 de abril se disputa en el circuito de Jerez el Gran Premio de España de motociclismo, que suele congregar a unos 90.000 visitantes.

La final de la Copa del Rey de 2023, que jugaron Real Madrid y Osasuna, con triunfo del equipo merengue (2-1), se jugó el 6 de mayo en el coliseo cartujano después de que estuviera inicialmente fijada para el 29 de abril, fecha que coincidía precisamente con el Sábado de Feria, como ocurre de nuevo ahora. Ese precedente lleva a reforzar la idea de que, finalmente, habrá baile de fechas.