El evento solidario para ayudar a Martín, el 'X Men' jerezano, un éxito en Guadalcacín

El Club Dakentai Jerez, en colaboración con el Ayuntamiento de Guadalcacín y la delegación en Cádiz de la Federación Andaluza de Kárate, organizó hace unos días en la pedanía jerezana un evento solidario con la finalidad de ayudar en la medida de las posibilidades a la familia del pequeño Martín, 'el X-men' jerezano que sufre Síndrome de Pettigrew, una enfermedad rara con una mutación genética que provoca discapacidad intelectual grave y epilepsia, entre otros síntomas.

Desde las 10.00 a y hasta las 13:00, el Pabellón Municipal de su localidad natal acogió este evento en el que todos los participantes aportaron su ayuda económica en favor de la causa. El Club Dakentai Jerez contó con otros clubes de la provincia y de Sevilla comoel Club Kyushinkan (Jerez), Club Oyo Bunkai (El Puerto de Santa María), Club Juan Carmona (Chiclana) y Club Shotoyama (Sevilla).

El Jerónimo Osorio de Guadalcacín acogió el evento.

En total, participaron unos 150 karatecas que realizaron distintos katas además de unas ponencias a cargo de los diferentes instructores de los clubes participantes. Sergio Pérez, Lydia Salguero, Alberto Celis, José Manuel López, Minerva, Pablo González, Andrés Lobo y Antonio Pérez, fueron algunos de estos instructores que llevaron a cabo esta iniciativa para ayudar al pequeño Martín.

El Síndrome de Pettigrew es una enfermedad genética extremadamente rara ligada al Cromosoma X, que causa severa discapacidad intelectual, convulsiones, hipotonía muscular que progresa a espasticidad, y malformaciones cerebrales como la de Dandy-Walker, con depósitos de hierro y calcio en el cerebelo. Es una condición poco investigada, afectando a muy pocas personas, con ratio de 1 de cada millón.