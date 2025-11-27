Kárate solidario en Guadalcacín para ayudar a Martín

Martín, 'el X-men jerezano, es un pequeño de Guadalcacín que sufre Síndrome de Pettigrew, una enfermedad rara con una mutación genética que provoca discapacidad intelectual grave y epilepsia, entre otros síntomas. Su caso es el único caso conocido en Andalucía y, en esta oportunidad, el kárate se vuelca para ayudarle con un evento que se celebrará este sábado, de 10.00 a 13:00, en el Pabellón Municipal de su localidad natal y que está organizado por el Club de Kárate Dakentai en colaboración con el Ayuntamiento de Guadalcacín y la Delegación Gaditana de Kárate.

Este sábado, karatecas de la ciudad, de toda la provincia y de otras provincias andaluzas de todas las edades y niveles disfrutarán de su deporte preferido con diversas ponencias y entrenamientos con diferentes instructores de varios clubes con la idea de ayudar y mostrar su apoyo a la familia de Martín. La prioridad es Martín y cada karateca abonará dos euros durante el entrenamiento para la familia del pequeño. La convivencia y la unión de todos los participantes es otro requisito fundamental durante la jornada.

Sergio Pérez, director del Club Dakentai, anima a todos los clubes a que estén presentes en este acto, ya que "de este modo, todos conocerán un poco más el kárate, lo podrán seguir en el pabellón y se unirán por una buena causa".