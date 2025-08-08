Las finales de la X Diario de Jerez Pádel Cup, servidas

La X edición de la Diario de Jerez Pádel Cup, que se viene disputando en las instalaciones de Padel Extreme, toca a su fin. Este sábado se disputan las finales y ya están decidas. Los jugadores han demostrado un gran nivel, han dejado atrás la fase de grupos y unas emocionantes semifinales y ya están preparados para sus compromisos decisivos.

En Primera Masculina, Pablo Torti y Javi de Paiz ya tienen su puesto asegurado en la final y esperan rival, unos adversarios que saldrán del enfrentamiento entre Antonio Sierra jr. y Alejandro Barrera y Javi Galán jr. y José Galisteo. Mientras, en Segunda Femenina, van a pelear por el título Natalia Alcón y Silvia Barra se medirán a Sonia Arauz y Maria Corzo.

En Segunda Masculina, José Manuel Pipo y Nando Sánchez esperan los nombres de los palistas a los que tendrán que plantar cara y en Segunda Mixta Merci Chamorro y Juanlu Gallardo se las verán con Sonia y Ale Arauz.

Victor Velarde y José Rubio junto a Álex Pellitero y Toni Soto, Tercera Masculina.

En Tercera Masculina Francisco Torrejón y Guillermo Reyes van a pelear contra José Rubio y Álvaro García y en Tercera Mixta, se enfrentan Jessica y Jose Serna a Laura Álvarez y José Prado. En Cuarta Femenina, Maite Soriano y Enma Navarro jugarán frente a Marta Pi y Ana Moreno y la final de cuarta masculina la disputarán Jesús Alvar y Fran Moreno ante Bernardo Gutiérrez y Juan Pedro Leiva.

La final de Veteranos +40 Masculina no está definida, ya que las dos semifinales se disputan este sábado por la mañana. José Luis Arillo y José Manuel Durán pelearán frente a Diego Piñero Javi Navarro y por el otro, Antonio Poyatos y Pedro Martín jugarán contra Santi Ortiz y Rafael Báez.