Florentino Pérez volverá a promover la Superliga y reclamará daños a la UEFA

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, aseguró en la Asamblea General Ordinaria del club blanco que no se detendrá tras ganar una sentencia e impulsará la creación de la Superliga, "la competición del futuro", reivindicando la libertad de los clubes a crearla y anunciando una reclamación económica a UEFA por "los daños creados".

"Los clubes tenemos reconocido el derecho para crear nuestras propias competiciones. Estamos en igualdad de condiciones que la UEFA. Nadie nos puede amenazar. Los clubes somos libres. La contundencia de la sentencia nos permite impulsar una competición y reclamar daños a UEFA", aseguró.

Florentino Pérez anunció que el Real Madrid ha iniciado un "proceso de reclamación económica a la UEFA para ser indemnizados por daños del pasado" y pasar a crear la "competición del futuro". Desveló que las reuniones con el máximo organismo futbolístico europeo no han prosperado.

"Vamos a poner en práctica las sentencias judiciales. Pese al esfuerzo de equipos negociadores en las reuniones que se han mantenido en la búsqueda de acuerdos beneficioso para todos los clubes, no ha sido posible porque UEFA nos pide que volvamos a la ECA. No permiten trabajar en libertad, obligan a renunciar a cualquier reclamación judicial ante UEFA. Sería potencialmente renunciar a miles de millones de euros que vamos a reclamar", dijo.

El presidente del Real Madrid ensalzó la "persistencia y creencia en la justicia" que ha permitido "recuperar más de 20 millones de euros e intereses de demora tras 12 años de lucha incansable ante la Comisión Europea", y recordó que se ha reconocido que "no se dio ningún trato de favor y ayuda" al club blanco.

"Últimamente he escuchado decir que el Real Madrid está contra todo y, obviamente, no es verdad, simplemente nos oponemos a todo lo que no es normal ni ético, a lo que no es legal y son tantas las cosas que nos vemos obligados a reaccionar. No es normal ni legal, como han sentenciado tres tribunales en caso de la Superliga, que se impida a los clubes organizar sus propios torneos", expuso.

"Somos los que incurrimos con todos los gastos y tenemos a los aficionados. No es normal que ejecutivos de UEFA tengan nuestro destino, que nos veamos obligados a jugar competiciones que perjudican el espectáculo. Los ejecutivos de UEFA se deben a sus votantes y, por ese motivo, se explica que nos veamos obligados a jugar en Asia, cerca de China, a nueve horas de avión o en sitios muy lejanos", denunció.

De esta manera, Florentino Pérez reconoció que seguirá "insistiendo" en la creación de la Superliga, "proyecto indispensable para el fútbol", que evitará que "la diferencia del fútbol inglés con el resto de Europa sea insalvable".

"Hemos logrado derribar el monopolio de UEFA que habría acabado con nuestro futuro. Hace años amenazaba a clubes europeos con la expulsión de competiciones si osábamos considerar la posibilidad de crear nuestras competiciones al margen. Esas eran sus amenazas, nos llegaron a abrir un expediente amenazador. Cuatro años después la histórica sentencia refrendada en dos sentencias demoledoras, LaLiga y UEFA sacan comunicados restando importancia, hablando de la paz para engañarnos, pensando que somos tontos. De los 21 puntos de la última sentencia de la Superliga nos dieron la razón en los 21 y les condenaron a pagar las costas", denunció.

Por eso, Florentino Pérez aseguró que dará un paso más en su denuncia. "Los presidentes de UEFA y LaLiga cada año tienen sueldos millonarios y lo retrasan por el valor que se destruye. Tebas disfruta de un sueldo superior a la Premier pese a generar mucho menos. Hemos ganado por goleada la batalla judicial y ganaremos las próximas porque la Superliga es el mejor proyecto para todos los clubes de Europa y todos los aficionados del mundo", sentenció.