Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt

Dos goles de Jules Kounde al inicio de la reanudación dieron la victoria al Barcelona, en la Liga de Campeones, ante el Eintracht Fráncfort, que pese al claro dominio azulgrana logró adelantarse en la primera parte.
Knauff anotó el 0-1 para los alemanes a los 21 minutos de juego, pero Kounde le dio la vuelta al partido al inicio de la segunda mitad al cabecear a gol sendos centros de Rashford (min.50) y Lamine Yamal (min.53).
