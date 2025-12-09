El bigoleador Koundé recibe la felicitación de Lewandowski en presencia de sus compañeros.
El bigoleador Koundé recibe la felicitación de Lewandowski en presencia de sus compañeros. / Enric Fontcuberta | Efe

Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt

La testa de Kounde rescata al Barça de otra pájara en la 'Champions' (2-1)

Redacción Deportes

Barcelona, 09 de diciembre 2025 - 23:13

Dos goles de Jules Kounde al inicio de la reanudación dieron la victoria al Barcelona, en la Liga de Campeones, ante el Eintracht Fráncfort, que pese al claro dominio azulgrana logró adelantarse en la primera parte.

Knauff anotó el 0-1 para los alemanes a los 21 minutos de juego, pero Kounde le dio la vuelta al partido al inicio de la segunda mitad al cabecear a gol sendos centros de Rashford (min.50) y Lamine Yamal (min.53).

Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
1/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
2/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
3/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
4/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
5/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
6/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
7/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
8/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
9/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
10/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
11/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
12/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
13/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
14/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
15/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
16/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
17/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
18/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
19/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
20/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
21/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
22/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
23/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
24/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
25/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
26/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
27/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
28/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
29/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
30/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
31/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
32/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
33/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
34/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
35/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
36/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
37/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
38/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
39/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Enric Fontcuberta | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
40/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
41/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
42/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
43/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
44/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
45/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
46/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
47/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
48/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
49/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
50/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
51/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
52/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
53/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
54/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
55/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
56/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
57/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
58/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
59/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
60/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
61/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
62/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
63/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
64/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
65/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
66/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
67/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
68/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
69/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
70/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
71/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
72/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
73/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
74/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
75/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
76/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
77/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
78/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
79/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
80/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
81/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
82/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
83/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
84/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
85/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
86/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
87/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
88/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
89/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
90/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
91/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
92/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
93/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
94/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
95/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
96/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
97/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
98/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
99/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
100/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
101/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
102/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
103/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
104/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
105/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
106/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
107/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
108/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
109/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
110/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
111/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
112/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
113/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
114/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
115/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
116/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
117/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
118/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
119/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
120/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
121/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
122/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
123/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
124/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
125/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
126/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
127/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
128/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
129/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
130/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
131/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
132/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
133/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
134/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
135/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
136/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
137/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
138/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
139/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
140/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
141/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
142/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
143/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
144/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
145/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
146/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
147/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
148/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
149/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
150/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
151/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
152/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
153/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
154/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
155/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
156/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
157/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
158/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
159/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
160/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
161/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
162/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
163/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
164/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
165/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
166/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
167/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
168/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
169/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
170/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
171/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
172/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
173/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
174/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
175/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
176/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
177/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
178/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
179/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
180/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
181/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
182/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
183/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
184/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
185/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
186/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
187/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
188/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
189/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
190/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
191/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
192/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
193/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
194/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
195/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
196/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
197/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
198/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
199/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
200/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
201/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
202/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
203/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
204/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
205/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
206/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
207/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
208/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
209/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
210/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
211/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt
212/212 Las fotos del Barcelona-Eintracht Frankfurt / AFP 7 | Europa Press

También te puede interesar

Lo último

stats