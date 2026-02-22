Las fotos del Barcelona - Levante
/ EFE / EP
78 días tardó el Real Madrid en recuperar el liderato de la Liga, y solo 6 días, una jornada, tardó en cederlo de nuevo ante el Barcelona. El paso firme en la competición doméstica para el equipo de Álvaro Arbeloa se truncó en El Sadar, mientras que los de Hansi Flick recuperaron la senda de la victoria ante el Levante y atesoran un punto de diferencia. El Real Madrid cayó 1-2 ante Osasuna y el Barcelona ganó 3-0 al Levante. En menos de 24 horas, el liderato de la Liga cambió para los azulgrana, que rompieron su mala racha de resultados, con derrotas en Copa del Rey y Liga, con una victoria este domingo.
Las fotos del Barcelona - Levante
