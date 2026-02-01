Ir al contenido
Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se saludan antes de comenzar el partido con el trofeo delante.
/
Joel Carrett | Efe
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
La final del Open de Australia 2026, en directo | ¡Tercer set para Alcaraz! (2-6, 6-2, 6-3)
1/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
Joel Carrett
2/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
Joel Carrett
3/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
Joel Carrett
4/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
Joel Carrett
5/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
Joel Carrett
6/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
Joel Carrett
7/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
Joel Carrett
8/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
Joel Carrett
9/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
Joel Carrett
10/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
Joel Carrett
11/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
Joel Carrett
12/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
Joel Carrett
13/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
Joel Carrett
14/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
James Ross | Efe
15/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
James Ross | Efe
16/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
James Ross | Efe
17/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
James Ross | Efe
18/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
James Ross | Efe
19/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
James Ross | Efe
20/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
James Ross | Efe
21/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
James Ross | Efe
22/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
James Ross | Efe
23/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
Joel Carrett | Efe
24/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
Joel Carrett | Efe
25/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
Joel Carrett | Efe
26/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
Joel Carrett | Efe
27/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
Joel Carrett | Efe
28/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
Joel Carrett | Efe
29/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
Joel Carrett | Efe
30/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
Joel Carrett | Efe
31/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
Joel Carrett | Efe
32/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
Joel Carrett | Efe
33/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
Joel Carrett | Efe
34/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
Joel Carrett | Efe
35/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
Joel Carrett | Efe
36/74
Australian Open tenni (16843562)
/
James Ross | Efe
37/74
Australian Open tenni (16843445)
/
James Ross | Efe
38/74
Australian Open tenni (16843422)
/
James Ross | Efe
39/74
Australian Open tenni (16843423)
/
James Ross | Efe
40/74
Australian Open tenni (16843333)
/
James Ross | Efe
41/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
Joel Carrett | Efe
42/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
Joel Carrett | Efe
43/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
Joel Carrett | Efe
44/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
Joel Carrett | Efe
45/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
Joel Carrett | Efe
46/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
James Ross | Efe
47/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
James Ross | Efe
48/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
James Ross | Efe
49/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
James Ross | Efe
50/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
51/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
52/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
53/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
54/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
55/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
56/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
57/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
58/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
59/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
60/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
61/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
James Ross | Efe
62/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
James Ross | Efe
63/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
James Ross | Efe
64/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
James Ross | Efe
65/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
James Ross | Efe
66/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
James Ross | Efe
67/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
James Ross | Efe
68/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
James Ross | Efe
69/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
70/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
71/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
72/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
73/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
74/74
Las fotos de la final Alcaraz-Djokovic
/
James Ross | Efe
