Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia

El Kosner Baskonia, tras proclamarse este domingo campeón de la Copa del Rey al derrotar al Real Madrid, sumó su séptimo entorchado en esta competición y volvió a celebrar un título tras seis años sin haber conseguido ninguno y lo hizo en València, donde lo consiguió por última vez. El club vitoriano no había conquistado ningún título desde que en 2020 ganara la Liga Endesa. Lo hizo en el marco de la fase final extraordinaria de la competición que se celebró a puerta cerrada por el covid 19 en la Fonteta, a pocos metros del Roig Arena en el que este domingo, ahora acompañado por su público, volvió a levantar un trofeo. A los siete títulos coperos, el club baskonista añade en su palmarés cuatro títulos de la Liga Endesa, otras tantas ediciones de la Supercopa y una Eurocopa.