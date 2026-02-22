Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP

Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia

El Baskonia conquista la Copa del Rey 17 años después

EFE / EP

22 de febrero 2026 - 23:08

El Kosner Baskonia, tras proclamarse este domingo campeón de la Copa del Rey al derrotar al Real Madrid, sumó su séptimo entorchado en esta competición y volvió a celebrar un título tras seis años sin haber conseguido ninguno y lo hizo en València, donde lo consiguió por última vez. El club vitoriano no había conquistado ningún título desde que en 2020 ganara la Liga Endesa. Lo hizo en el marco de la fase final extraordinaria de la competición que se celebró a puerta cerrada por el covid 19 en la Fonteta, a pocos metros del Roig Arena en el que este domingo, ahora acompañado por su público, volvió a levantar un trofeo. A los siete títulos coperos, el club baskonista añade en su palmarés cuatro títulos de la Liga Endesa, otras tantas ediciones de la Supercopa y una Eurocopa.

Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
1/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
2/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
3/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
4/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
5/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
6/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
7/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
8/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
9/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
10/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
11/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
12/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
13/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
14/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
15/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
16/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
17/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
18/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
19/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
20/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
21/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
22/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
23/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
24/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
25/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
26/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
27/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
28/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
29/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
30/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
31/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
32/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
33/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
34/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
35/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
36/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
37/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
38/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
39/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
40/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
41/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
42/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
43/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
44/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
45/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
46/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
47/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
48/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
49/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
50/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
51/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
52/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
53/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
54/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
55/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
56/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
57/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
58/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
59/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
60/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
61/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
62/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP
Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia
63/63 Las fotos de la final de la Copa del Rey de Baloncesto entre Real Madrid y Baskonia / EFE / EP

También te puede interesar

Lo último

stats