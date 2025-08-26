Las fotos del nuevo 'look' de Alcaraz en el Open USA

Carlos Alcaraz derribó este lunes al gigante estadounidense Reilly Opelka en su estreno en el Abierto de Estados Unidos de 2025 y se medirá en segunda ronda con el italiano Mattia Bellucci.

Alcaraz, 2 del mundo, se deshizo con autoridad de Opelka (número 67) por 6-4, 7-5 y 6-4 en 2 horas y 5 minutos, sin ceder un solo juego ante el estadounidense de 2,11 metros.

En la segunda ronda -donde cayó eliminado contra todo pronóstico en 2024- el murciano se enfrentará al italiano Mattia Bellucci (n.65), que avanzó este lunes tras el abandono del chino Shang Juncheng, a quien dominaba por 7-6(0), 1-6, 6-3 y 3-0.