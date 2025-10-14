Cucurella se fotografía con los aficionados a la llegada de la selección española a Valladolid.
Cucurella se fotografía con los aficionados a la llegada de la selección española a Valladolid. / Ángel Martínez | RFEF

Las fotos de la previa del España-Bulgaria en Valladolid

La selección española, a ganar a Bulgaria y atar su pase virtual al Mundial

Redacción Deportes

Valladolid, 14 de octubre 2025 - 11:44

La selección española disputa su cuarto partido de clasificación para el Mundial este martes en Valladolid. El rival será Bulgaria y, pese a las bajas, el equipo de Luis de la Fuente quiere completar el pleno de victorias para tener más cerca su clasificación.

