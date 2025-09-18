Aviso amarillo
Attaoui hace un gesto de júbilo tras entrar primero en su semifinal del 800.
Attaoui hace un gesto de júbilo tras entrar primero en su semifinal del 800. / RFEA | Sportmedia

Las fotos del prometedor triunfo de Attaoui y del resto de la jornada del Mundial de Atletismo

Mohamed Attaoui y Marta García ilusionan con sus pases a las finales de 800 y 5.000

Leyanis Pérez destrona a Yulimar Rojas y McLaughlin y Paulino hacen historia en los 400

Redacción Deportes

Tokio, 18 de septiembre 2025 - 17:40

La sexta jornada de los Mundiales de atletismo de Tokio dejó dos buenas noticias para la delegación española con la clasificación para las finales de 5.000 metros de la palentina Marta García y en 800 del cántabro Mohamed Attaoui.

Paralelamente, la vibrante final de 400 metros lisos que protagonizaron la estadounidense Sidney McLaughlin-Levrone y la dominicana Marileidy Paulino, que hicieron historia bajando de los 48 segundos, y el triunfo de la cubana Leyanis Pérez, que destronó a la venezolana Yulimar Rojas como reina del triple salto, marcaron esta sexta jornada.

Las fotos del prometedor triunfo de Attaoui y del resto de la jornada del Mundial de Atletismo
1/238 Las fotos del prometedor triunfo de Attaoui y del resto de la jornada del Mundial de Atletismo / RFEA | Sportmedia
