Francisco Coro: “Andalucía en general está mejor que nunca, no solo en el deporte”

La Federación Andaluza de Vela (FAV) ha hecho doblete en los últimos días y si hace poco recogía en los Museos de la Atalaya la Bandera de Andalucía del Deporte en la provincia de Cádiz al Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela , este próximo miércoles 4 de marzo recogerá en el Teatro Falla el Premio Andalucía de los Deportes 2025 al Mejor Gestor, galardones que reconocen la trayectoria, el modelo de gestión y la contribución decisiva al desarrollo y proyección del deporte náutico andaluz.

A lo largo de estos años, el Centro de Tecnficación de la FAV se ha convertido en un espacio clave para la formación de base y de élite, acogiendo escuelas de vela, programas de tecnificación, formación de técnicos, preparación de deportistas de alto nivel y entrenamientos de regatistas nacionales e internacionales. Cada año pasan por sus instalaciones más de 1.200 alumnos, cerca de 90 técnicos en formación, entre 200 y 300 regatistas extranjeros en temporada baja, además de más de un millar de deportistas que participan en las competiciones organizadas, citas de referencia como la Semana Olímpica Andaluza, la Regata de Año Nuevo o los iQFOiL Games, además de campeonatos europeos, mundiales y nacionales de distintas clases olímpicas y estratégicas. Destaca especialmente su condición de Training Center europeo de World Sailing, que atrae a deportistas de todo el mundo y contribuye a la proyección internacional de la Bahía de Cádiz como destino deportivo de primer nivel.

Reconocido como Centro de Tecnificación Deportiva Estatal por el Consejo Superior de Deportes y como Centro Educativo de Excelencia Deportiva de Andalucía (CEEDA), el CETDV integra un completo apoyo científico y sanitario, con servicios de fisioterapia, medicina deportiva y psicología, así como convenios educativos con institutos, universidades y entidades especializadas.

Y al frente de todo esto está el jerezano Francisco Coro, en su tercera legislatura al frente de la vela andaluza, cargo que compatibiliza con la vicepresidencia de la Federación Española de Vela.

Pregunta.-Es la primera vez que el Premio Andalucía de los Deportes a la Gestión se concede a una federación, un doble motivo de orgullo...

Respuesta.-Sí, efectivamente. No solamente para mí, sino para mi equipo. Es muy bonito porque lo que te premia es el trabajo que se hace desde la federación a la que tengo el orgullo de presidir desde hace ya muchos años.

P.-Se premia no los resultados sino el trabajo del día a día que igual no se ve, pero que ahí está.

R.-Pero es que además también tenemos resultados. Estamos consiguiendo muchísimos resultados, sin ir más lejos este pasado fin de semana dos andaluces acaban de ser campeones de España en modalidades olímpicas y el hermano de uno de ellos ha sido plata. A nivel federación también vamos bastante bien, a nivel administrativo y económico.

P.-Gestión: ¿Cómo se gestiona la Federación y el Centro de Tecnificación?

R.-Nosotros dependemos sobre todo de las subvenciones públicas pero después también tenemos nuestro apartado de fondos propios que viene a través de los cursos del IAE. Somos colaboradores de la Junta en cursos que son ya de Formación Profesional para técnicos. También somos CEEDA, una creación de Javier Imbroda con la que entramos enseguida: chicos de toda Andalucía que tienen que estudiar por aquí, por la zona, nosotros los alojamos, estudian por la mañana y por las tardes entrenan con la Federación.

P.-¿Cómo funciona el Centro de Tecnificación?

R.-En realidad es el funcionamiento de la propia federación. Cuando yo llegué, conseguimos firmar un acuerdo con la Federación Española, que era necesario, lo pedía la Junta para poder acceder al Consejo Superior de Deportes. Costó firmarlo, pero se consiguió. Eso fue un espaldarazo al Centro, porque lo hicimos no solo nacional, sino internacional. A nosotros, durante el año, especialmente en invierno, nos toman como base de entrenamiento muchos equipos olímpicos de diferentes países, que cuando ellos están allí en sus países tiritando, aquí nosotros estamos navegando. Para ellos la temperatura del invierno nuestro es su verano, y aquí tenemos de todo en las instalaciones de la federación.

P.-¿Como un centro de alto rendimiento?

R.-Como un centro de alto rendimiento, que a fin de cuentas es lo que somos. La Junta aporta una parte importante y la Federación aporta el resto. La verdad es que estamos teniendo resultados muy buenos. De hecho, tenemos ya chicos del CEEDA que se han clasificado y están actualmente en la Federación Española para los campeonatos del mundo y de Europa.

P.-Las ayudas institucionales son fundamentales entonces...

R.-La mayor es de la Junta de Andalucía. Después tenemos unas ayudas de la Diputación de Cádiz y de Puerto Sherry y del Ayuntamiento de El Puerto. Luego no tenemos nada de esponsors privados, lamentablemente. La vela no tira como otros deportes más populares

P.-Pero la Andaluza de Vela organiza campeonatos europeos y mundiales. ¿Cómo se consigue eso?

R.-Con mucho esfuerzo y mucho trabajo, porque hay que hacer muchos números para ver si al final merece la pena o no. Nuestra prioridad es el deporte y si conseguimos traer a casa a eventos importantes nuestros deportistas, lo que estamos haciendo es facilitándoles el poder competir porque están en casa, no se tienen que desplazar a mil o dos mil kilómetros. Ahora empezamos a final de mes la Semana Olímpica Andaluza, que tenemos ya, calculo, unos 300 participantes entre deportistas y sus técnicos. Y en marzo empezamos con la Copa del Mundo de iQFOil, creo que ya hay alrededor de 30 países confirmados.

P.-Se trata de gestionar lo mejor posible, lo que han premiado tanto la Bandera de Andalucía de la provincia y el Premio Andalucía de los Deportes

R.-A mí en este aspecto me gustaría decir que si eres un líder de algo, en este caso como presidente de la Federación Andaluza de Vela, tienes que mentalizarte que tienes que ser una persona, no solo al 100%, sino al 150% y ser una persona activa y válida. Pero, sobre todo, y lo tengo clarísimo, meridianamente claro, que lo que tienes es que trabajar para que tu equipo sea el mejor. Si consigues esto, conseguirás todo. Tienes que hacer que tu equipo sea el mejor y entonces saldrá todo. Y yo tengo el mejor equipo. Porque, además, en un cargo hay que delegar, no puedes hacer todo a la vez, y dentro de ese equipo la lealtad es súper importante. Y cuando tú crees en algo, lo primero que tienes que creer es en ti, en ti mismo. Si crees en ti mismo, entonces puedes. Y si encima estás arropado por tu equipazo, pues perfecto.

P.-Y así se ven los resultados.

R.-No sé si la vez anterior me he quedado a un kilómetro, a un metro o a 100 kilómetros. Pero ¿por qué no lo voy a seguir intentando? Yo además venía de pasar un bache a nivel personal. Estaba con todas mis fuerzas recuperándome y esto todavía me impulsó todavía más a decir pues sí, lo voy a intentar otra vez. Lo voy a pelear a tope. El primer paso no te lleva a donde quieres pero te saca de donde estás. Y han llegado estos dos premios seguidos, que no han sido los únicos de la temporada, primero nos dieron el Beiman Divina en el Acuario de Sevilla, que lo agradecimos muchísimo.

P.-¿Se trata de creer?

R.-Es importante no tirar la toalla. Hacer, creer en ti, pero hacer que tu equipo crea en ti también. En la federación todo el mundo habla, da su opinión. Y dice lo que piensa. Pero todos creen. Y yo creo que soy una persona que sabe escuchar y cuando veo que no llevo la razón, no la llevo y punto. No tengo por qué imponerme. Creo que eso es la gestión. Y no pensar nunca que eres pequeño, que lo tuyo no importa. He dicho antes que no sabes si te quedas a un metro o te quedas a cien; nosotros no somos fútbol, ni baloncesto, ni tenis, pero tenemos deportistas olímpicos y muchísimos campeones. Y mis palabras solo pueden ser de agradecimiento, de emoción, de ilusión por estos premios. Pero también de humildad.

“Parece que llevo agua salada por las venas” Francisco Coro recibe los premios a la FAV como “un acicate, un chute de adrenalina para lo que estamos haciendo. Y sobre todo para abrir un poquito al mundo nuestro deporte, que para mucha gente es un gran desconocido” pero accesible para los de tierra adentro, como prueba que el presidente sea jerezano o campeones olímpicos de Sevilla: “A mucha gente lo que les gusta es el mar. Siempre digo que parece que llevo agua salada por las venas. A ver, hay momentos duros porque no todo es de color rosa. Hay momentos de muchas complicaciones, ves que las cosas no salen o se tuercen. Pero siempre hay que trabajar para que esas dificultades amargas se tornen en momentos dulces y agradables. Y eso se consigue solo trabajando, no hay más. No esperando, está claro”. Así que se trata de borrar el sambenito de que la vela es un deporte caro: “Estamos en ello. Curiosamente, a nosotros una de las cosas que más daño nos ha hecho siempre ha sido que nos comparen con la Copa de Mallorca, los ricos, el verano... Tenemos en Andalucía cientos de escuelas de vela y por una cantidad módica, puedes apuntar a tu hijo y te ponen todo el material. Todo el material. Después si quieres competir es otra cosa, pero si lo que pretendes es navegar y pasarlo bien, por una cantidad módica te ponen todo. Y esto es muy importante porque la gente se cree que esto es carísimo. La gente piensa solo en los barcos grandes. Y nuestro deporte engloba desde la cometa de Tarifa hasta el crucero de la Copa del Rey”. Y con ‘instalaciones’ por todos lados: “Tenemos el Mediterráneo, el Atlántico y el Estrecho, miuchas millas y kilómetros. Andalucía es grande y debemos estar orgullosos de todo lo que tenemos. Instalaciones y campo de regatas inmejorables y además durante todo el año. Las condiciones de viento, de mar… Siempre digo que tenemos el mejor campo de regatas y además tenemos también el mejor centro de tecnificación deportiva de Europa, lo digo abiertamente, no es un bulo como todo que está de moda ahora, que es todo bulo. Y fíjate si somos ecológicos que nuestro motor es el viento y nuestra cancha es la bahía”.

P.-Se dice que los premios son un acicate para seguir, persistir e intentar mejorar...

R.-Sí, pero no se te pueden subir a la cabeza. Por eso ahí incluyo la palabra humildad. Para seguir trabajando, en mi caso, de manera altruista. Para el deporte que te gusta, que amas. Y esto es aplicable a todos los deportes. Esa humildad la tienes que seguir con tus clubes náuticos y tus técnicos. A seguir trabajando por los deportistas, que a fin de cuentas son nuestra razón de ser y por lo que estamos aquí.

P.-La Bandera de Andalucía y el Premio Andalucía de los Deportes son reconocimientos de la Junta de Andalucía. ¿Cómo cree que está trabajando la Junta en el deporte?

R.-Bajo mi punto de vista, muy personal, creo que Andalucía en general está mejor que nunca. No solo en deporte, porque no hay más que verlo en la calle. Creo que hoy en día Andalucía está apartada del típico ‘y tú más’ que existe en el resto de España y creo que en ese aspecto tiene mucho que ver nuestro presidente, Juanma Moreno, porque es una persona de concordia, que sabe que cuando hay que trabajar por los andaluces no importa el color que tengas, sino que hay que trabajar todos a una. Yo creo que él tiene muy claro que un político se debe, en este caso, a Andalucía y a sus habitantes. Yo lo veo así, creo que su manera de trabajar, su cercanía y su humildad son básicos para estar en un cargo como el que tiene.

P.-¿Y esas características se trasladan a la gestión deportiva de la Junta?

R.-Yo estoy teniendo una cercanía por parte de las instituciones, y esto desde mucho antes de los premios, por parte de la consejera, de las delegaciones territoriales, de la delegación del Gobierno en Cádiz, muy cercana, que antes no tenía.

P.-Todo eso es ayuda...

R.-Indudablemente, indudablemente. A ver, no estamos hablando ya de dinero, no, estamos hablando de facilitarte el trabajo, de cercanía, que cuando tienes un problema, puedes coger el teléfono o el WhatsApp y decirle, mira, tengo este problema. Y se lo estás diciendo o a la consejera o a la secretaria general o a una directora o a un director general. Tengo este problema. Y te contestan e intentan ayudarte en lo que pueden. Eso antes era imposible. Imposible. En mis inicios en la federación, llegar a Sevilla a poderme entrevistar diez segundos con una directora general era para salir en la foto, ¿sabes? Y efectivamente, lo que hacía era salir en la foto, porque lo que hablábamos era todo agua de borrajas. Hoy en día existe una cercanía, unas ganas de ayudar de la gente de la Junta, que a un directivo o un presidente de una federación le llena mucho, le viene muy bien, porque sientes que están ahí detrás.

P.-Y más arropado...

R.-Sí, que están arropando, efectivamente. Aunque no lo consigas. A veces hay cosas que no se pueden conseguir las cosas. Claro, tampoco puedes pedir el cielo. Pero te escuchan. Te escuchan y se preocupan. Y te contestan. Antes, ya te digo, poder hablar con una directora general era tener que ir a Sevilla con una entrevista programada hace meses y estar quince segundos con ella. Y a lo mejor el problema que tenía hace seis meses ya no lo tienes.