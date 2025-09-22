La gala del Balón de Oro 2025, en directo: toda la alfombra roja, los ganadores y los mejores momentos de la ceremonia

Sigue el minuto a minuto del acto que premia a los mejores futbolistas y entrenadores del mundo del fútbol tanto masculino como femenino Pedri, el sevillano Fabián Ruiz, y Lamine Yamal, optan al premio masculino; Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Patri Guijarro, Alexia Putellas, Claudia Pina, Esther González, al galardón femenino

El Balón de Oro 2025 se entrega esta noche en París con los mejores jugadores y entrenadores del planeta fútbol desfilando por la alfombra roja del Teatro Chatelet de París a partir de las 19:00. Varios españoles como Fabián Ruiz, Pedri, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dean Huijsen o el seleccionador Luis de la Fuente, se encuentran entre los nominados, siendo el joven delantero del FC Barcelona uno de los grandes favoritos para el galardón masculino: