Un gol en el descuento da el triunfo al Xerez Féminas ante el Atlético Sanluqueño

El Xerez Féminas tiró de épica este domingo para lograr una angustiosa victoria ante un Atlético Sanluqueño al que supera en la clasificación de la Segunda Andaluza senior para situarse en la segunda posición con solo dos puntos de ventaja y lejos del Cádiz CF que se mantiene en cabeza.

El Sanluqueño se adelantó en el minuto 25 de partido aprovechando una salida a la contra tras robo de balón en el centro del campo que aprovechó Noelia Rodríguez para poner el cero a uno en el marcador. El equipo visitante comenzó a defender el resultado y tratar de salir a la contra mientras las xerecistas no conseguían acercarse con peligro a la meta sanluqueña.

La épica comenzó a fraguarse en los últimos diez minutos de partido con las ocasiones más claras para el equipo entrenado por Anna Zamudio y con dos goles de Mary Blanca de similar factura al rematar en el área pequeña sendos saques de falta en los minutos 87 y 95.

La victoria mantiene las esperanzas xerecistas de acceder a la fase de ascenso que debe asegurar en los cinco partidos que restan para finalizar la fase regular. El primero de ellos será este domingo a las cuatro de la tarde en San Fernando ante el Cadistas de la Isla.

Empate de las cadetes ante el Málaga CF

El equipo cadete por su parte logró arrancar un punto ante líder invicto de la Primera Andaluza, un Málaga CF que marcó nada más iniciarse el partido con un espectacular tiro Naima Marfil ante el que no pudo hacer nada Lidia Rosado, guardameta local. Pese al tempranero gol, el equipo de Abraham Pavía no se descompuso, logrando dominar el juego que dio fruto con el remate de cabeza de Adriana Martínez para lograr el empate a uno que finalmente sería definitivo.

El Málaga inició la segunda parte con una gran presión y numerosas faltas que no supo cortar el árbitro del encuentro. El equipo visitante no supo materializar sus oportunidades de gol ante la defensa numantina de las xerecistas. En la parte negativa se sitúa la lesión en la muñeca de Adriana Martínez que tras pasar por quirófano estará de baja un periodo estimado de cuatro semanas.