Goleada del Guadalcacín y pinchazos del Jerez Industrial y Xerez DFC B

El CD Guadalcacín se mantiene en la parte alta de la clasificación de la Primera Andaluza tras su contundente victoria en casa ante el Trebujena por 4-0. Los de David Navarro sentenciaron por la vía rápida y a los 20 minutos de partido ya ganaban por un contundente 3-0. Raúl adelantó a los locales a los dos minutos de partido, y Borja Expósito, por partida doble, anotó al cuarto de hora y en el minuto 19. El encuentro lo certificó Maqueira a diez minutos del final al transformar un penalti. El Trebujena acabó con un hombre menos por expulsión, por doble amarillla, de David.

La victoria afianza a los azulones en la cuarta posición poniendo tierra de por medio con el Rota, que ahora mismo ocupa el sexto puesto tras ganar por la mínima a domicilio a la Algaida. Los verderones aprovecharon el pinchazo del Jerez Industrial, que cayeron en su visita al campo de la Roteña, por lo se salen del play off en favor del Taraguilla, que arrancó un valioso punto en su visita al Antonio Gallardo de Arcos.

El conjunto industrialista, que acumulaban dos victorias consecutivas, se medía al equipo de un ex, Alberto Orellana, que actualmente se encuentra dirigiendo a la Unión Deportiva Roteña. Los jerezanos pagaron la expulsión temprana de Joselito, que vio la roja directa a los veintidós minutos de partido, por lo que jugaron en inferioridad casi todo el choque. El único gol del partido lo anotó el jerezano Geraldo, también con pasado industrialista, nada más comenzar la segunda mitad. Los locales ponían fin a 15 jornadas consecutivas sin ganar, toda vez que hasta el momento su único triunfo fue el pasado 15 de septiembre.

Tampoco fue positiva la jornada para el otro representante jerezano en la categoría, el Xerez DFC B, que cayó en su visita a Barbate por 2-0. El equipo de Francis, que regresaba a su ciudad natal, vio cómo su rival se adelantaba a la media hora de juego gracias a Julio, y sentenciaría desde el punto de penalti en el minuto 59 gracias a un disparo transformado por Gonzalo. Los azulinos seguirán una semana más en puestos de descenso.

La próxima jornada destacará el interesante duelo entre el Xerez DFC B y el Guadalcacín, mientras que el Jerez Industrial de Prado se medirá al Guadiaro, que en esta última jornada goleó al Chiclana B por 4-1, un triunfo que le ha permitido salir de la zona de descenso.